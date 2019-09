Nuova stagione alle porte. Presentato il Manfredonia calcio al Miramare

Allo stadio Miramare di Manfredonia, un gustoso antipasto della nuova stagione: i biancocelesti sipontini hanno salutato il caloroso pubblico di casa in vista dell’imminente stagione di Promozione Pugliese 2019-2020.

Per l’occasione è stato presentato il nuovo kit Nike che la squadra guidata da Luigi Agnelli vestirà per l’annata 2019/2020.

I protagonisti (staff tecnico, dirigenziale, settore giovanile, prima squadra) della nuova stagione sportiva sono stati al centro della serata condotta da Antonio Castriotta con l’intrattenimento di Stefano Bucci, che ha intrattenuto il pubblico con la sua verve e le sue imitazioni.

Con la cornice festante dei piccoli della Scuola Calcio, hanno sfilato tutti i protagonisti del Manfredonia Calcio 1932.

Gli obiettivi della società ed il progetto tecnico sono stati illustrati dal presidente Raffaele Pio de Nittis e dal mister Luigi Agnelli.

Il Presidente, ringraziando i presenti per l’affetto ha sottolineato la caratura dell’organico allestito e l’attenzione particolare verso il settore giovanile: “La rosa è stata costruita per essere competitivi e all’altezza della storia della città che amiamo. La promessa è quella di portare con orgoglio i nostri colori in giro per i campi e di dare le soddisfazioni che questa città merita. L’auspicio è che squadra e tifosi si fondano in unico blocco perché in tal modo nessun obiettivo ci potrà essere precluso. Ribadisco il fondamentale ruolo che il settore giovanile occupa nella nostra programmazione, perché senza un vivaio di livello non c’è crescita e non c’è identità, fattore fondamentale per noi vista la percentuale elevatissima di calciatori sipontini e di paesi limitrofi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda mister Luigi Agnelli:”La consapevolezza è quella di avere una squadra forte e competitiva. Onoreremo la maglia e questo meraviglioso pubblico con la promessa del massimo impegno, sempre proponendo un gioco propositivo e brillante per far divertire e appassionare la città”.

Il finale dell’evento ha visto l’abbraccio collettivo verso la squadra da parte dei ragazzi della Gradinata Est.

Domani, domenica 8 settembre alle ore 17:00 al Miramare, l’esordio stagionale in campionato contro il Borgorosso Molfetta.

PH Lucia Melcarne