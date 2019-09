Sequestro lettini e chiosco bar a Mattinatella, annullata ordinanza

Di:

Foggia/Manfredonia, 07 settembre 2019. Con recente provvedimento, in accoglimento del ricorso presentato dall’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, il Tribunale della Libertà di Foggia ha annullato l’ordinanza di convalida del sequestro avvenuto ai danni di due privati, avvenuto nel luglio scorso in località Mattinatella, a cura del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale (NOPA) di Bari e dal personale appartenente alla Capitaneria di Porto di Manfredonia congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale di Mattinata.

In particolare il sequestro aveva interessato “attrezzature balneari e manufatti che insistevano su un’area demaniale marittima di circa mq.1380 senza qualsivoglia titolo concessorio/autorizzativo, in particolare ombrelloni, lettini, chiosco-bar e zone d’ombra“.

Si ricorda come nelle more del provvedimento del Riesame di Foggia, già in precedenza, nel mese di agosto, erano stati dissequestrati parte dei fabbricati e i privati avevano ottenuto anche il sub ingresso nell’area relativa alla concessione.

Redazione StatoQuotidiano.it