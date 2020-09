A tu per tu con il Manfredonia calcio 1932 – Nino Morra (VIDEO)

Manfredonia, 07 settembre 2020. Nino Morra è un nuovo calciatore del Manfredonia Calcio 1932: la punta di Cerignola, classe 1998, dopo aver militato e brillato nei settori giovanili di Bari, Andria e Barletta, nel 2015 firma per il Matera in Lega Pro, facendo il suo esordio nel calcio professionistico, per poi passare al Lecce che ne acquista il cartellino.

Arrivano poi le esperienze in serie D con Picerno, Campobasso, Giulianova e San Severo, prima dell’approdo sulla sponda sipontina. Una punta rapida, tecnica e capace di svariare su tutto il fronte d’attacco.

Arriva la chiamata estiva di una società blasonata, qual è il Manfredonia Calcio 1932, alla quale non si può dire di no.

Queste le sue parole: “Dopo ventuno giorni di allenamento, ho avvertito un buon affiatamento con i compagni di squadra e soprattutto quello di reparto Pasquale Trotta, sperando di ripagare la fiducia della società a suon di goal”.

A cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 07 settembre 2020.