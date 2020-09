Agricoltura, ripresi pagamenti misura 4.1a per aziende agricole

Bari, 07 settembre 2020. Il Dipartimento regionale Agricoltura comunica che sono ripresi i pagamenti del PSR Puglia in favore dei beneficiari della misura 4.1A dedicata agli investimenti delle aziende agricole. È stato, difatti, inviato ad AgEA, l’Agenzia per l’erogazione in Agricoltura, il primo elenco delle domande di anticipo riguardante 34 ditte per un importo di 4 milioni di euro. A seguire, nei prossimi giorni, i pagamenti di altre 60 ditte per ulteriori 9 milioni di euro.

I provvedimenti sono l’effetto, come già reso noto dall’Autorità di gestione del PSR Puglia, dell’attività istruttoria condotta secondo i criteri indicati dalle sentenze del TAR Puglia.