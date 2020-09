Barman casertano muore durante una breve vacanza a Vieste

(casertanews.it) Una tragedia scuote la domenica di Caserta: un ragazzo del Capoluogo, molto conosciuto perché svolgeva il lavoro di barman, è stato trovato senza vita, sabato pomeriggio, a Vieste, dove si era recato insieme ad un amico per un breve periodo di vacanza. E’ stato proprio il compagno di viaggio a scoprire il cadavere, vicino ad un albero ed a dare l’allarme. Purtroppo, però, quando sono giunti i soccorsi non c’era già più nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri di Foggia: non si esclude l’ipotesi del suicidio. Appena appresa la notizia il consigliere comunale di Caserta Gianluca Iannucci, impegnato per le elezioni regionali, ha deciso di sospendere la campagna elettorale per la giornata di oggi “per ricordare l’amico Luigi, indimenticabile esempio di disponibilità e generosità”. (casertanews.it)