Cerignola, arrestati due pregiudicati

Foggia, 07 settembre 2020. Nella mattinata del 4 agosto u.s., Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola con la collaborazione del Reparto Cinofili della Questura di Bari e dal Reparto Prevenzione Crimine hanno proceduto all’arresto di un uomo cerignolano di 55 anni perché colto in flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di un’attività rivolta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli Agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di un pregiudicato che ha dato esito positivo.

Difatti, sul balcone dell’abitazione del predetto, nel sottovaso di una pianta è stato rinvenuto un panetto di hashish di circa 100 gr. di peso, mentre nella dispensa della cucina è stata trovata una sostanza tipo mannite, oltre ad un borsello contenente circa 700 euro presunto provento di attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre l’arrestato è stato condotto dopo le formalità di rito presso la Casa Circondariale di Foggia.

Nella giornata del 5 settembre, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola hanno tratto in arresto un pregiudicato cerignolano di 44 anni per il reato di evasione. In mattinata gli Agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione in cui l’uomo si trovava sottoposto agli arresti domiciliari, constatando che questi si era allontanato. Gli agenti hanno intrapreso immediatamente le ricerche del fuggitivo che hanno dato esito positivo, difatti l’uomo individuato in via Monte Rosa, alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga per essere poi bloccato dopo un breve inseguimento. Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.