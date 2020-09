Sarebbero circa 100 le persone poste in quarantena in seguito alla positività all’infezione da Covid, registrata su uno degli invitati a un matrimonio svoltosi a Foggia la scorsa settimana. L’uomo, sottopostosi al tampone per motivi di lavoro, ha subito allertato la Asl che ha proceduto alla verifica delle persone presenti alla cerimonia, tutte poste in isolamento fiduciario per due settimane, secondo i protocolli.

Fonte: foggiatoday