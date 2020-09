Dopo Manfredonia, Mattinata e Vieste, anche San Giovanni Rotondo non è più “Covid free”

Bari, 07 settembre 2020. Sono stati registrati 1.649 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 43 casi positivi: 22 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 14 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 fuori regione. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 328.329 test. 4.137 sono i pazienti guariti. 1.197 sono i casi attualmente positivi.

MAPPA ATTUALMENTE POSITIVI PROVINCIA DI FOGGIA, 07.09.2020

Cerignola, Foggia, fascia over 50 casi attualmente positivi;

San Severo, fascia 11 – 20 casi,

Ascoli Satriano, fascia 6 – 10 casi

San Severo, Stornara 6,10 casi.

Nella fascia 1-5 positivi: Stornarella, Orta Nova, Carapelle, Bovino, Panni, Celenza Valfortore, Lucera, Troia, Manfredonia, Mattinata, San Giovanni Rotondo, Vieste, Rodi Garganico, Rignano Garganico, San Nicandro Garganico, Lesina, San Paolo di Civitate.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.899, così suddivisi: 2.135 nella Provincia di Bari; 477 nella Provincia di Bat; 714 nella Provincia di Brindisi; 1.440 nella Provincia di Foggia; 701 nella Provincia di Lecce; 382 nella Provincia di Taranto; 49 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

^^^^^^^

Dichiarazione Dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce: “Il nostro Dipartimento di prevenzione ha registrato oggi 22 casi di positività al SARS – CoV- 2 in provincia di Bari, di cui 20 sono contatti stretti di casi già individuati e monitorati. Degli altri due casi positivi, uno fa riferimento ad un rientro dalla Francia e l’altro è stato rilevato nel corso di attività di triage del pronto soccorso”.

Dichiarazione del Dg Asl Bt, Alessandro Delle Donne: “Sono 5 i casi positivi registrati oggi nella provincia Bat, di cui 3 riconducibili a casi di positività registrati nei giorni scorsi e 1 proveniente dalla Sardegna. Su un altro caso sono in corso le indagini a cura del dipartimento di prevenzione”.

Dichiarazione del Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla: “Sono 14 le nuove positività registrate in provincia di Foggia. Si tratta di: 8 persone sintomatiche; 4 contatti di casi già noti; 2 persone individuate durante l’attività di screening”.

Dichiarazione del Dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo: “Il caso registrato oggi dal nostro Dipartimento di prevenzione riguarda un residente in provincia di Lecce su cui sono in corso le indagini epidemiologiche”.