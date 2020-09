FISM “Grazie a De Martino e gruppo Lega: contributo straordinario per scuole infanzia e asili”

Foggia, 07 settembre 2020. Le scuole dell’infanzia e i servizi educativi FISM ripartono in sicurezza sin dai primi giorni di settembre. Il Sindaco Franco Landella, l’Assessore Claudia Lioia e i Consiglieri comunali De Martino, Soragnese e Iacovangelo possono essere orgogliosi del risultato ottenuto. Utilizzando economie dei capitoli di bilancio dell’Assessorato della P.I. hanno concretizzato un’iniziativa a favore delle oltre 1.700 famiglie foggiane che frequentano gli Asili Nidi e le Scuole dell’infanzia convenzionate paritarie non profit.

Un importante segnale alle famiglie e un sostegno ai Servizi Educativi e d’Istruzione della nostra città che in questi giorni, nel rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid 19, hanno riaperto in sicurezza i cancelli ai bambini che felici hanno ritrovato la loro Scuola, i loro amichetti e il sorriso tranquillizzante del personale educativo e docente. Un messaggio chiaro alla città: i servizi educativi e le scuole dell’infanzia della FISM, sono state pronte, già dai primi giorni di settembre, a ridare socialità, gioia ed educazione ai bambini, tanta tranquillità e serenità ai loro Genitori attivando tutti i servizi dalla refezione al tempo continuato.

Questo dimostra che la scelta politica del Sindaco e del Consigliere De Martino di sostenere questi servizi educativi è stata giusta e lungimirante. Un impegno e un sostegno che dovrà essere garantito nel tempo al fine di assicurare sempre servizi efficienti e di qualità a tutta la nostra comunità. “La politica ha fatto le sue scelte che riteniamo giuste e corrette a vantaggio di tutti, anche se ora è necessario attivare tutte le procedure amministrative per l’erogazione di questi fondi. E’ per questo motivo che insieme ai ringraziamenti a tutta la giunta e alla maggioranza consiliare per aver sostenuto le famiglie, personale docente e non docente, chiediamo un ulteriore sforzo affinché l’erogazione dei fondi avvenga entro e non oltre il mese di settembre” dichiara il Presidente della FISM Fabio DANIELE.

“Al Sindaco e al gruppo consiliare della Lega – continua Daniele – chiediamo di attivarsi presso la tecnostruttura per favorire una immediata assegnazione delle risorse. Ricordiamo, inoltre, che sono disponibili altre risorse regionali vincolate al sistema integrato 0/6 anni dell’a.f. 2019 e i fondi del diritto allo studio del 2020 a cui la Regione Puglia ha dato carattere di urgenza per una immediata erogazione da parte dei comuni. Sono semplici pratiche di ufficio che la tecnostruttura ha il dovere di svolgere subito. Ringraziamo sin d’ora il Sindaco, la Giunta, e il consigliere De Martino perché crediamo che anche questa

volta sapranno intervenire con vigore e determinazione presso gli uffici competenti per risolvere un semplice problema burocratico e continuare a garantire l’eccellenza dei servizi educativi e di istruzione della nostra città”.