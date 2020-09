Foggia. Sergio Turi (‘Sei forte papà’): ora il “Garante dei minori comunale”

Foggia, 07 settembre 2020. “Il nostro progetto sul registro della bigenitorialità è stato accettato ed entrerà in vigore a breve”. Sergio Turi, presidente dell’associazione ‘Sei forte papà’ di Foggia, rassicura su quanto richiesto ad ottobre scorso e già concordato con l’assessorato ai servi sociali: “Si sta scrivendo il programma, mi hanno rassicurato dagli uffici, ne riparleremo anche in questi giorni, i 4 previsti per il Piano sociale di zona che verrà discusso con le associazioni”.

Un nuovo progetto è stato sottoposto al vaglio dell’amministrazione e dovrà passare dall’approvazione del consiglio comunale, come per il registro di cui sopra. “Riguarda l’istituzione del Garante dei minori comunale, una figura che si preoccuperà di garantire il rispetto e l’ attuazione dei diritti dei bambini e delle famiglie. Accoglierà segnalazioni sulle violazioni, collaborerà con tutti gli organi competenti, si occuperà di divulgare e promuovere tutte le attività al fine di divulgare informazioni che riguardano la cultura dell’ infanzia e l’adolescenza”.

A livello regionale esiste già un garante per l’infanzia, per Turi, designando qualcuno di esperienza e competenza a livello comunale “sarebbe più facile mantenere un filo diretto con le famiglie e con i minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia. Si segnala agli organi competenti in modo più rapido come intervenire. L’istituzione di questa figura riguarda, inoltre, l’impatto sui minori di nuovi interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli direttamente rivolti all’infanzia e all’adolescenza. La serenità dei nostri bambini è la nostra priorità”.