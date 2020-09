Giuseppe Croce eletto delegato pugliese della Pro Loco Nazionale

Il Presidente dell’Associazione Pro Loco Città di Foggia, Giuseppe Croce, è stato eletto oggi, 6settembre, delegato dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) che prenderà parte ai lavori dell’Assemblea Nazionale delle Pro Loco a Padova il prossimo 7e 8 novembre 2020, rappresentando la Puglia.

Croce sarà rappresentante del territorio provinciale della capitanata. L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea Regionale svoltasi nella giornata di oggi, 6 settembre a Conversano (Bari) alla presenza del Presidente UNPLI Puglia Dott.Rocco Lauciello, dei vice Presidenti Rocco Sparascio e Gerardo Lionetti, e del consigliere nazionale Pietro Guerra.

“La mia elezione altro non è che un ulteriore riconoscimento alla Pro Loco di Foggia e alla delegazione UNPLI TAVOLIERE per il lavoro svolto e per le idee i progetti messi in campo–ha affermato Croce subito dopo lo spoglio –. Far parte della delegazione pugliese che ha espresso undici delegati è per me, per la Pro Loco che presiedo e per la delegazione provinciale motivo sia di soddisfazione sia di impegno e responsabilità». Nel corso dell’Assemblea Nazionale UNPLI a Padova saranno discussi temi rilevanti e fondamentali per il futuro dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia a pochi mesi dal rinnovo di tutte le cariche UNPLI a livello cittadino, provinciale, delle delegazioni territoriali e del rinnovo delle cariche a livello regionale”.