Laura Spinelli: “Uomini in Regione a occuparsi del sociale e donne al bilancio”

La “Regione delle donne” si arricchisce di contributi esterni al circuito delle candidate. Abbiamo chiesto a professioniste, esponenti di associazioni e del mondo accademico, un intervento sui temi finora trattati nella sezione di Stato Quotidiano dedicata al rinnovo del consiglio regionale.

Di seguito, riportiamo l’intervento di Laura Spinelli, medico di medicina generale delle cure primarie, coordinatrice della commissione ordinistica Viola dell’Ordine dei medici di Foggia, socia fondatrice dell’associazione di volontariato Viola Dauna.

“Le proposte giunte dalle candidate su Stato Quotidiano sono tutte oculate e condivisibili, tutti temi atti a focalizzare l’attenzione al nostro territorio e alle politiche sociali e di genere. Condivido la proposta, che personalmente vedo come necessità, di fare della scuola il vero fulcro di sviluppo delle società future e non solo dal punto di vista didattico. La scuola vista come una fucina in cui favorire la nascita di una nuova persona, persona che sappia, sappia fare, sappia essere. La scuola del futuro potrebbe nelle ore extracurricolari, proporre laboratori artigianali di conoscenza ed insegnamento dei mestieri, una opportunità in più, pratica, all’uomo e alla donna di domani che, terminato il percorso di studi, abbiano dei ripensamenti sull’università. Garantire quindi un’ opportunità lavorativa concreta che potrebbe di pari passo essere sostenuta da politiche di investimento sull’imprenditoria giovanile. Una scuola poi che insegni a saper essere, che educhi al rispetto dei ruoli e delle differenze con percorsi, sin dalle scuole elementari, che mirino ad abbattere stereotipi e pregiudizi di genere, tali da prevenire ogni forma di violenza.

Violenza che, nel caso di violenza domestica o di genere, va contrastata attraverso il potenziamento dei Cav ma anche attraverso campagne di comunicazione che possano rendere “visibile” la violenza, cercando collaborazione con Enti quali la Caritas, che possano fungere da filtro e tramite per tutte quelle donne per le quali la violenza resta subita e sconosciuta, ed anche attraverso la formazione del personale sanitario. Tutto questo con una attenta ridistribuzione dei fondi e delle risorse economiche Regionali ed europee e programmi mirati e sviluppati ad hoc.

Ma anche turismo e infrastrutture, potenziando un territorio che potrebbe offrire attrattive anche durante i mesi invernali, con impianti sportivi per attività agonistiche e non. Potenziare le eccellenze agricole locali, incentivando percorsi turistici enogastronomici interprovinciali, anche in un’ottica di condivisione e di marchio unico regionale da tutelare nel mondo.

Di certo obiettivo strategico è la semplificazione e la sburocratizzazione normativa e amministrativa finalizzate a migliorare la qualità della regolazione e le relazioni tra amministrazioni, cittadini e imprese, a ridurre i tempi e gli oneri regolatori, ad accrescere la competitività e dare certezza ai diritti dei cittadini e alle attività di impresa. Solo così la politica potrà davvero dare risposte concrete e non lasciare che le idee restino solo parole.

Un augurio sincero è poi quello che la Regione delle donne non resti solo quella delle politiche sociali, ma possa diventare la Regione in cui le donne possano occuparsi di bilancio, lavori pubblici, agricoltura e dove magari gli uomini, viceversa, occuparsi di scuola, violenza, bullismo e legge 194”.