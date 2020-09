Manfredonia, accolto Riesame per Chiarista: no rissa aggravata, rimesso in libertà

Bari/Manfredonia, 07 settembre. Cade l’ipotesi della rissa aggravata, resta il reato di lesioni personali: così all’esito dell’udienza del Riesame, svoltasi stamani a Bari, a carico del 27enne Francesco Chiarista, una delle 3 persone coinvolte in un litigio avvenuto nella notte tra sabato e domenica 25/26 luglio sul Lungomare Nazario Sauro a Manfredonia. Lo si apprende da raccolta dati ufficiale di StatoQuotidiano.it.

Dunque, all’esito del ricorso presentato dall’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, legale del ragazzo, non è stata ritenuta integrata l’ipotesi di rissa aggravata, con contestuale rimessione in libertà del ricorrente. Resta il reato di lesioni personali già contestato.

“Soddisfazione” è stata espressa dall’avvocato Starace “per l’accoglimento in pieno del ricorso, all’esito del video relativo ai fatti, allegato nell’istanza presentata. “Non si è trattato di una rissa, poichè i fatti sono avvenuti in tempi e modi diversi, e non hanno un’unità nella condotta”, spiega il legale.

Il procedimento ordinario a carico del 27enne di Manfredonia si svolgerà il prossimo 10 settembre 2020, presso il Tribunale di Foggia.

I FATTI. Come anticipato da StatoQuotidiano.it il 27 luglio 2020, la notte dei fatti, 3 persone erano state bloccate mentre si stavano colpendo a calci e pugni. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari della stazione carabinieri di Manfredonia, supportati da quelli dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, sono intervenuti in Lungomare Nazario Sauro dove era in corso una violenta rissa.

L’INTERVENTO DEI CARABINIERI. Alla vista dei militari alcuni “partecipanti” alla colluttazione riuscivano a dileguarsi, mentre tre persone – tra cui un minorenne – venivano bloccati. Gli stessi, che evidentemente avevano abusato di alcool, nonostante la presenza dei carabinieri non esitavano a strattonarli per liberarsi al fine di continuare l’azione violenta reciproca. I due maggiorenni, entrambi gravati da numerosissime segnalazioni e denunce anche per reati specifici, erano arrestati per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il minorenne, fratello di uno degli arrestati, era stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per i Minorenni di Bari. I tre avevano riportato lievi lesioni.

Il Giudice del Tribunale di Foggia, nel convalidare gli arresti, aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per uno dei tre, nonché l’invio degli atti all’Inps per la sospensione dell’erogazione del reddito di cittadinanza, mentre aveva disposto l’obbligo di dimora per l’altro arrestato con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 21.00 e fino alle ore 7.00.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT, – GDF – RIPRODUZIONE RISERVATA