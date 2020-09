Monte. “Forza Italia e i suoi candidati imparino a rispettare le regole. Siamo nel 2020!”

Monte Sant’Angelo, 07 settembre 2020. E’ evidente che Forza Italia corre ai ripari cercando di scaricare sugli altri la propria avversità al rispetto delle regole. Basta fare un giro per la città di Monte Sant’Angelo (e non solo) per notare il totale spregio delle regole e la valanga di manifesti abusivi dei candidati Gatta e Fitto. L’assegnazione degli spazi è stata effettuata regolarmente come la norma prevede, ma i candidati di Forza Italia forse non sanno che ad ogni lista è assegnato un solo spazio e non centinaia di spazi come essi vorrebbero.

Invitiamo il centrodestra di Monte Sant’Angelo ad essere rispettoso delle norme e di evitare di imbrattare ed inquinare la nostra meravigliosa città e le strade che ad essa conducono con affissioni abusive. Sono metodi obsoleti e controproducenti, siamo nel 2020!

Partito Democratico – Monte Sant’Angelo