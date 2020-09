Sanzionate più di 100 persone a San Giovanni per abbandono di rifiuti

Nel solo mese di agosto sono state più di cento le sanzioni erogate per chi ha abbandonato illegalmente i rifiuti per strada. I responsabili sono stati identificati grazie alle fototrappole e immediatamente multati.

Il sindaco Michele Crisetti: “Questi sono gesti compiuti da delinquenti veri e propri e non sono tollerabili in una società civile come la nostra. Nulla passerà sotto silenzio. Chi si macchia di atti illegali sarà severamente punito dalla Legge e lavoreremo per un inasprimento delle sanzioni”.