Manfredonia. Verdi: “Piromani incendiano residui Cimodocea: intervenire”

Come Europa Verde – Verdi di Manfredonia siamo costretti a denunciare la distruzione dei cumuli di residui di foglie della Cimodocea posti sul lungomare di Siponto. Piromani stanno incendiando quella che è una risorsa ed arrecando gravi danni alla popolazione sipontina, costretta a subire i fumi che si sprigionano dai roghi.

Purtroppo con la Cimodocea spiaggiano anche rifiuti plastici che bruciando a basse temperature producono diossine.

Chiediamo l’intervento urgente della commissione straordinaria perché venga fatta prelevare la Cimodocea e portata nel sito già individuato dal comune per la realizzazione di una duna costiera. Questo intervento è conforme alle linee guida regionali, oltre che importante per la salvaguardia della biodiversità, riuscendo a ricostruire un ambiente importantissimo. Attendiamo che chi ci rappresenta intervenga per la salvaguardia della salute di chi abita, o semplicemente passeggia sul lungomare, e dell’ambiente.

Innocenza Starace e Alfredo De Luca

Coportavoce Europa Verde – Verdi di Manfredonia