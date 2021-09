Terminati lavori sulla SP77 che collega Cerignola con Manfredonia e Gargano

Cerignola (Foggia), 07/09/2021 – “A settembre scorso mi sono recato sulla SP 77 “Rivolese”, per rendermi conto di persona delle condizioni di questa strada. In seguito, con l’ausilio degli uffici, è stato programmato un intervento.

Nei giorni scorsi sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria iniziati circa due mesi fa, di questa arteria stradale di fondamentale importanza per i collegamenti non solo della popolazione di Cerignola e dei paesi limitrofi con le località turistiche del Gargano, ma anche per i collegamenti con San Giovanni Rotondo e Manfredonia.

I lavori eseguiti, dell’importo di circa € 500.000,00, sono stato finanziati in gran parte con fondi di bilancio e con un finanziamento del MIT. Intanto, nell’ambito del CIS Capitanata, siamo riusciti ad ottenere 30 milioni per questa strada, ed è in corso la progettazione in vista di lavori strutturali che prevedono l’ammodernamento dell’intero asse viabile con l’allargamento del secondo tratto. Noi, come ci chiedono i cittadini di Capitanata, ci occupiamo dei fatti!”

Lo riporta il presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta.