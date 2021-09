“Vantaggi ingiustificati” per la cooperativa di servizio ausiliario nelle scuole comunali

Un tipo di contratto invece che un altro, quello che avrebbe dovuto essere stipulato, ha portato il Comune a pagare secondo un “corrispettivo fisso” la cooperativa fornitrice di personale ausiliario nelle scuole comunali per l’infanzia, e non in base al servizio prestato. “Una prassi abnorme”, scrive la commissione che ha esaminato gli atti del comune di Foggia, eseguita dall’ente nel corrispondere un corrispettivo fisso. La cooperativa sociale che si occupa di fornire il personale, il cui nome è coperto da omissis, ha 10 soci, fra cui un consigliere comunale.

“La Commissione ha evidenziato come un improprio nomen iuris (qualificazione giuridica, ndr) attribuito al contratto che disciplina l’utilizzazione del personale ausiliario nelle scuole comunali per l’infanzia, abbia consentito all’impresa affidataria di tale servizio di acquisire vantaggi economici ingiustificati, perché non conformi al relativo regime legislativo e pattizio”. Il contratto ha un valore pari a € 1.400.000circa e una durata pari a tre anni.

“Il Comune di Foggia avrebbe dovuto corrispondere alla cooperativa una somma commisurata al servizio effettivamente reso dal personale somministrato e, a tal fine, le prestazioni dei bidelli sono registrate su statini cartacei, firmati dalle maestre dei vari plessi scolastici, trasmessi anche al Comune per la liquidazione del dovuto”.

L’analisi svolta dalla Commissione ha dimostrato, invece, che la controprestazione alla cooperativa è stata sistematicamente corrisposta dal Comune per un importo “fisso ed

unico” e non commisurato alle ore di servizio effettivamente reso dai bidelli”.

“Durante il lockdown- si legge nelle pagine della relazione- l’appaltatore ha presentato al Comune di Foggia la fattura relativa a un mese che copre anche il costo di prestazioni non

offerte a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria, per un ammontare complessivo di 300 ore. Il documento fiscale fattura, inoltre, 80 ore in cui il servizio

non risulta prestato per motivi non giustificati dalla cooperativa e non connessi all’emergenza

sanitaria”. Solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo prodotto dalla cooperativa per rivendicare il corrispettivo fisso, la cooperativa mutava parere circa la natura del contratto.

“La resistenza della struttura a riportare nell’alveo della congruenza contrattuale e della conseguente legalità il corrispettivo dovuto a tutela dell’erario comunale si riempie di significato in relazione alla struttura dell’impresa agevolata”.

Seguono intere pagine, coperte da omissis, in cui si ricostruiscono i legami, più o meno diretti o indiretti, con esponenti noti della criminalità e coinvolti in operazioni tipo “Piazza pulita”, che ha svelato l’ingerenza della “quarta mafia” nei sevizi comunali”, operazione “Malebolge” (nel 2016 le indagini con arresti per truffa), Double Edge…Inoltre, “l’esame dei dipendenti della cooperativa ha rivelato la presenza di alcuni soggetti legati , in ragione delle frequentazioni o della parentela, con elementi di spicco delle locali consorterie mafiose”.

Nelle conclusioni si legge: “Ancora una volta l’atteggiamento compiacente- oggettivatosi in ingiuste corresponsioni di denaro pubblico- riservato per vari anni dal Comune di Foggia ad un’impresa che esprime la presenza, nella struttura globale, di soggetti contigui alle batterie mafiose foggiane. Ed è particolarmente allarmante la circostanza che tale inammissibile “tolleranza” del Comune abbia riguardato un servizio delicatissimo, prestato dall’impresa presso la maggiore delle agenzie educative dopo la famiglia ovvero la scuola”.