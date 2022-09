Covid: in Puglia 3 morti e 867 casi, il 6,4% dei test

FOGGIA, 07/09/2022 – (ansa) Sono 867 i nuovi casi di coronavirus in Puglia su 13.386 test giornalieri registrati, con una incidenza del 6,4%. Sono tre le persone decedute.

12.618 è il numero delle persone attualmente positive, 183 (ieri 193) sono ricoverate in area non critica e 7 in terapia intensiva (ieri 8). I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari 278; Bat 41; Brindisi 84; Foggia 91; Lecce 253; Taranto 99. I residenti fuori regione sono 19 e 2 di provincia in definizione. (ansa)