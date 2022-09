Foggia, condominio resta senz’acqua: residenti bloccano strada

FOGGIA, 07/09/2022 – Decine di famiglie senz’acqua, nelle abitazioni, da più di 24 ore. Succede a Foggia, dove i residenti nel palazzone popolare dell’ex Onpi, in corso del Mezzogiorno, sono scesi in strada ieri sera, bloccando il traffico.

Posizionati anche alcuni cassonetti in fiamme lungo la carreggiata. La rottura della colonna portante dello stabile, hanno riferito alcuni residenti, ha lasciato i rubinetti a secco in quasi tutte le abitazioni dell’edificio alla periferia di Foggia. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio. È stato chiesto l’intervento del Comune, che ha effettuato due sopralluoghi, per risolvere il disservizio. La protesta è rientrata dopo circa un’ora, dopo che i residenti hanno ricevuto rassicurazioni sulla rapida risoluzione del problema. (norbaonline)