Manfredonia, grande successo per la manifestazione “Un Calice Speciale”

Manfredonia (Fg), 7 settembre 2022 – Ce l’abbiamo fatta!!

La manifestazione “Un Calice Speciale” ha ottenuto l’approvazione entusiasta di numerose persone, fra cui anche tanti turisti incuriositi dall’evento.

Nonostante le avverse condizioni metereologiche che hanno fatto desistere numerosissimi prenotati dal raggiungere Manfredonia, è stata comunque una magnifica serata. Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno voluto supportarci con la loro presenza ma, prima ancora il Sindaco Gianni Rotice e tutta l’Amministrazione Comunale. Un grazie di cuore a tutti i soci della P.I.M. che gestisce il Mercato Ittico, accorsi in nostro aiuto ospitandoci dopo essere stati “sfrattati”.

Grazie infinite ai Forni Chichino, San Matteo e San Pio di Manfredonia che ci hanno omaggiato dei loro gustosissimi prodotti.

grazie al Caseificio il PARCO ed alla SILAC, per le prelibatezze casearie.

Grazie a Sabina e Tullio de I DUE CONCEPT STORE di Foggia; agli amici Nicola ed Archi del NAIM PUB E BAR di Troia.

Grazie a tutta la famiglia della Meravigliosa nonnina Enrichetta Menichella che, con i figli Alessandro e Francesco Delli Carri, ci ha deliziato con la sua zuppa di ceci neri, crostini ed olio a crudo, tutto BIO e di loro produzione. Promettiamo di “invadervi” il vostro B&B un giorno.

Un caloroso ringraziamento a Francesco e Giuseppe di Calamarando, a Franco Bacucc.

Grazie infinite al caro amico Massimo Rinaldi del Tarassaco, per l’aiuto nell’organizzazione e per l’eccellente risotto. Grazie alla professionalità di Letizia Bosco Elda per l’eleganza e la bontà del food ed a Bruno di Cantine Elda per la sua presenza nello stand wine.

Grazie ancora agli amici Michele Di Pierro (Cantine DECANTO) e Stefano PIRRO dell’omonima azienda agricola per i vini serviti e per l’impegno profuso.

Grazie a Gianni Mauriello di CASA PRIMIS, uno dei primi ad aderire entusiasta all’iniziativa, così come a Vittorio Feola della cantina LA DOGANA di Orta Nova; grazie infinite a Valentina Nappi di Cantine SPELONGA, ad Antonio PISANTE dell’omonima cantina. Un affettuoso grazie all’ing Rocco Volpone della Cantina PLACIDO VOLPONE e a Franco ed Antonella di Cantine DUE PALME che si dai primi momenti ci hanno manifestato il loro entusiasmo assicurandoci la presenza.

Infine Grazie a tutti i nostri sponsor senza i quali non avremmo potuto realizzare il progetto: COSMIC, Reno ZERILLO, Olearia CLEMENTE, BAGNI BONOBO, DOPLA, PUBBLITALIA, ZETA ELLE, I DUE DOTTORI, BRASSERIE CASA 28, I DUE DOTTORI, ROSSO GARGANO, Pasquale DE SALVIA.

Perdonateci se abbiamo dimenticato qualcuno( sicuramente lo abbiamo fatto) .

Noi ed i nostri ragazzi vi siamo infinitamente grati!!! Alla prossima!

Fotogallery: