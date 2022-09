Manfredonia, Illiceto: “Aumentano le strisce blu, prigionieri a casa nostra”

Manfredonia (Fg), 7 settembre 2022 – Ancora strisce blu. Altre. All’infinito. Ovunque. Sotto casa e fra poco anche in casa. A Manfredonia siamo ormai diventati prigionieri delle strisce blu. Ostaggi a casa nostra.

Stamattina, la città si è risvegliata ulteriormente violentata, confinata, tracciata. Siamo sempre meno liberi di muoverci e di fermarci anche nelle strade meno centrali, più periferiche. Se ti fermi per comprare un chilo di cipolle o un po’ di verdure nell’affollatissima via della Croce (come in altre strade più periferiche) va a finire che è più quello che devi pagare per il parcheggio che per la spesa che fai.

Ormai in città vale il detto “Se ti fermi sei perduto”.

L’amministrazione comunale lo dica chiaramente, almeno ce ne facciamo una ragione. Dichiari apertamente che ormai il parcheggio è diventato una vera e propria tassa fissa sulla testa di tutti i cittadini (visto che la maggior parre sono automobilisti), imposta per il semplice fatto che calpestiamo il suolo pubblico. Sembra di assistere ad un indebito e anacronistico ritorno al passato medievale.

O addirittura pare che siamo tornati ai tempi dell’assolutismo regio di Luigi XIV, il famoso re di Francia, passato alla storia con il titolo di “Re sole”, il quale amava dire “L’état c’est moi”, cioè “Lo Stato sono io”, che nel suo linguaggio voleva significare “Il suolo di Francia è mia proprietà. Voi francesi dovete pagare per il semplice fatto che ne calpestate il suolo”. Solo che allora i francesi non erano ancora considerati “cittadini” ma solo “sudditi”.

Evidentemente per i nostri amministratori la Rivoluzione francese – la madre di tutte le rivoluzioni – non è ancora avvenuta. O è stata semplicemente rimossa.

Il problema è che quando la democrazia è satura, qualcuno ne approfitta, ed è molto facile tornare a forme di dispotismo. E si finisce col confondere il governo con l’autoritarismo. Fosse almeno “illuminato”!!! Al contrario, siamo in pieno oscurantismo, nonostante le tante luminarie che per alcuni giorni di festa patronale ci hanno fatto credere che sarebbero venuti tempi migliori.

Stamattina passeggiando per via della Croce ho sentito bestemmiare anche persone abbastanza pacifiche e taciturne. Ho interpretato tutto questo malcontento come una sorta di nuovi “Cahiers de doléances”, come se si trattasse di un dissenso strisciante, dal basso, spontaneo, non pilotato da nessuno. Popolare ma anche spazientito. Un dissenso che rischia di generare in rabbia, e che mina alla base la legittimazione ricevuta appena dieci mesi fa dall’attuale amministrazione.

Governare la città, dialogando con essa, è farla sentire protagonista, ma agire di notte e segnarla con altri confinamenti è violarla. Il malcontento se non è figlio del capriccio, ma espressione di un disagio, va ascoltato, valutato e ponderato, perché si prendano le decisioni migliori e giuste per il bene di tutti. La città è di chi la abita da sempre e non di chi la governa solo per alcuni anni.

Confidando nella saggezza di chi ci amministra, tutti si augurano che si possa trovare una soluzione più democratica e anche più vicina alla gente. Certamente popolare e nulla affatto populista.

Intelligenti pauca!!!

A cura di Michele Illiceto