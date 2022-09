Moria di ostriche nel lago di Varano, prodotte 60% di meno

FOGGIA, 07/09/2022 – Era diventata una produzione d’eccellenza. Negli anni passati aveva persino consentito ai francesi di alleviare i contraccolpi della crisi, subita per un virus, delle ostriche dell’atlantico.

Parliamo dei vivai di produzione di ostriche presenti nel lago di Varano, aperti da un decennio e già posizionati ai primi posti del mercato per la qualità del prodotto. Un successo che adesso, però, rischia di trasformarsi in una dura sconfitta. Perchè, molto probabilmente per il caldo, le ostriche di Varano sono in grave difficoltà. Quest’anno se ne sta producendo il 60% in meno. Il caldo le sta uccidendo. Il resto lo sta facendo l’aumento dei costi di produzione. (norbaonline)