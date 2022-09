Nuovo impianto eolico: 80 pale a largo del Gargano, 400 ettari di mare

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/09/2022 – Nei giorni scorsi è stata pubblicata la domanda per ottenere la concessione demaniale di quasi 400 ettari di spazio di mare al largo di Vieste, dove dovrebbe sorgere il parco «Nemetun Island»: 80 aerogeneratori galleggianti da 1,5 megawatt di potenza l’uno, piazzati a 51 km dalla costa in un’area poco battuta dalle rotte marittime che solcano l’Adriatico.

E’ stato depositato infatti un procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto off-shore di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel Mare Adriatico Meridionale. L’istanza per l’ottenimento di concessione demaniale marittima ha la durata di 30 anni, ai sensi dell’art 36 del codice della navigazione per l’occupazione degli specchi acquei e zone del demanio marittimo interessati dalla realizzazione

dell’impianto.





HOPE S.r.l. per il rilascio di una concessione demaniale marittima trentennale delle

sottoelencate zone:

– Specchio acqueo oltre il limite delle acque territoriali: m² 4.293.630,40;

– Specchio acqueo entro il limite delle acque territoriali: m² 147.042,00;

– Zona demaniale marittima a terra: m² 75,00;

site nel Mare Adriatico Meridionale, al largo del Comune di Vieste (oltre il limite delle acque

territoriali) e con opere di connessione collocate in mare e in a terra nel territorio del Comune

di Bari (entro ed oltre il limite delle acque territoriali) per la realizzazione ed esercizio di un impianto eolico offshore, composta da n. 80 aerogeneratori

eolici per la potenza complessiva di 1200 MW, da realizzarsi oltre le 12

miglia nautiche dalla costa.



Tra le opere principali previste:

 n° 80 generatori eolici, ciascuno con potenza nominale di 15 MW, installati su torri

tubolari in acciaio e le relative fondazioni flottanti suddivisi in 15 sottocampi;

 linee elettriche in cavo sottomarino di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazioni elettrica di raccolta e di trasformazione off-shore, con tutti i dispositivi di trasformazione di tensione e sezionamento necessari;