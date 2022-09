Perde controllo della moto e cade sull’asfalto: muore 37enne pugliese

BRINDISI, 07/09/2022 – Ha perso il controllo dello scooter ed è stato sbalzato sull’asfalto. A perdere la vita nel tragico incidente stradale, è stato il 37enne Giuseppe De Vincentis. Il sinistro è avvenuto, alle 2.30 di stanotte, sul cavalcavia De Gasperi, a Brindisi.

L’uomo stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con amici. Era alla guida della sua moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra con violenza. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far nulla. Intervenuti anche gli agenti della sezione volanti della questura di Brindisi, per i rilievi. (norbaonline)