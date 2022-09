Predator di Amendola: simulato recupero pilota in territorio nemico

FOGGIA, 07/09/2022 – Prove di guerra aerospaziale nei cieli di Puglia e Basilicata. Oggi e domani – tra le 12 e le 17 – l’esercitazione militare Composite Air Operation «Comao 22-09» impegnerà i confini aerei di mezza Puglia e quasi tutta al Basilicata, assieme ad ampi tratti della Calabria e della Campania a sud e del Molise e dell’Abruzzo a Nord.

Per la precisione, lo Stato maggiore dell’Aeronautica militare spiega alla «Gazzetta» che «prenderanno parte a questa attività addestrativa complessa velivoli Eurofighter del 36° Stormo e del 37° Stormo, F-35 e Predator del 32° Stormo di Amendola (Foggia), T-346A del 61° Stormo, un KC-767A del 14° Stormo ed elicotteri HH-101A del 9° Stormo. Oltre agli equipaggi dei velivoli impiegati, parteciperà personale Force Protection e medico del 36° Stormo, Fucilieri dell’Aria con capacità JTAC (Joint Terminal Attack Controller) e personale altamente specializzato SERE (Survival, Evasion, Resistance and Escape) del 16° Stormo unitamente ad un team di extraction forces (forze di esfiltrazione; ndr) della Brigata Marina San Marco della Marina Militare».

Non è dato conoscere tutti i profili di missione su cui si addestreranno i militari italiani, salvo uno: il salvataggio di un pilota finito in territorio nemico. «L’attività addestrativa – spiega lo Stato maggiore dell’Aeronautica – simula principalmente un’attività di Personnel Recovery, ovvero il recupero di un pilota militare in ambiente non permissivo che ha dovuto abbandonare il proprio velivolo e quindi costretto ad applicare tattiche, tecniche e procedure per mettersi al sicuro e rimanere in attesa di essere recuperato in sicurezza dalle forze amiche. Di lì a poco, entro un brevissimo arco temporale, il Comando Operazioni Aerospaziali ordina la missione di recupero e gli equipaggi di volo dei Reparti assegnati sono chiamati alla pianificazione ed esecuzione tattica dell’operazione».