RdC con 74 auto intestate: indagata 40enne di un campo nomade

PADOVA, 07/09/2022 – (ilrestodelcarlino) Incassava il reddito di cittadinanza illegalmente, così una 40enne patavina è finita sotto i riflettori della giustizia, che ha portato allo scoperto un sospetto giro di truffe ben più ampio.

La domma– V.T., una 40enne italiana che nel vive campo nomadi di Vigonza– non solo è la titolare di un commercio di auto usate , con sede legale in un’abitazione a Saonara, ma risulta anche intestataria d i 74 veicoli, 58 dei quali sono risultati coinvolti in incidenti stradali. Dopo i 4 i percettori del reddito di cittadinanza, residenti nei quattro campi rom dislocati tra Bologna e San Lazzaro di Savena, a Padova emerge un giro di truffe che ha dell’incredibile.

Truffe alle assicurazioni o rapine?

La procura di Padova ha aperto un fascicolo, l’ipotesi sulla quale si indaga è di una intricata vicenda di truffe: si pensa che la donna, che non ha nemmeno la patente, sia la prestanome di un’attività illecita di truffe assicurative. Troppi gli incidenti, veri o presunti, legati ai veicoli a lei intestati, gli inquirenti stanno verificando se possano essere stati usati come scuse per riscuote i premi assicurativi, oppure coinvolti nelle truffe dello specchietto che nel Padovano hanno causato molte vittime. Ma non solo. Le indagini si stanno allargando su più fronti, per capire sei veicoli fittiziamente intestati alla 40enne di Vigonza possano essere stati usati per commettere furti o rapine. (ilrestodelcarlino)