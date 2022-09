Rodi Garganico, avvocato minacciato di morte da collega dopo aver vinto una causa

FOGGIA, 07/09/2022 – “Non ho paura nè di lui, nè di quelli come lui”. Ha reagito così l’avvocato Giuseppe Falcone dopo aver ricevuto diverse intimidazioni e minacce di morte da parte di un altro avvocato garganico. L’episodio è avvenuto lo scorso 5 settembre presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Rodi Garganico.

“Ho vinto una causa contro una parente stretta di quest’avvocato garganico, difesa da lui – ha fatto sapere Falcone – Non potendomi contrastare giuridicamente, questo individuo (iscritto al mio stesso Albo) pensa di farmi desistere utilizzando metodi delinquenziali ed intimidatori. Già nel parcheggio ha cominciato a minacciarmi. Nel corridoio mi ha addirittura detto che mi deve togliere di mezzo”. Falcone dopo l’accaduto ha sporto querela e dato notizia al Consiglio Distrettuale di Disciplina. “Continuerò, a differenza sua, ad agire nella legalità e non delinquenzialmente – aggiunge Falcone – È una vergogna per l’Avvocatura intera avere simili soggetti iscritti all’albo”.