Serie C, Audace Cerignola chiamata al riscatto con il Giugliano

StatoQuotidiano.it Foggia, 07 Settembre 2022.

Dopo l’esordio amaro dell’Audace Cerignola, che nella prima sua gara del campionato di serie C, girone C, incassa tre reti dal Monterosi Tuscia, con Costantino autore di una tripletta, gli ofantini si preparano al debutto casalingo al Monterisi, dove, domenica 11 settembre, arriverà il Giugliano.

La squadra di Pazienza, sotto già di due gol dopo 17 minuti, ha pagato lo scotto del salto di categoria ma ha evidenziato, nel match, la mancanza di piglio e di determinazione, ingredienti necessari per una squadra che deve lottare su tutti i campi per salvarsi.

Nelle corde degli uomini di mister Pazienza ci sono tutti i presupposti per un torneo di assoluta tranquillità, con un organico giusto per il raggiungimento dell’obiettivo. Lo spirito di sacrificio, la combattività e la voglia di sudare la maglia non deve, però, mai mancare nella terza categoria nazionale.

Intanto sul fronte mercato, è stata ufficializzato il tesseramento dell’attaccante Giuseppe Montaperto, classe 2000, cresciuto calcisticamente nell’Empoli e con diverse esperienze in serie C, tra le fila della Pianese, Cavese e Teramo.

Plauso alla tifoseria gialloblù, che nonostante la pessima prestazione vista in terra laziale, ha seguito e sostenuto i propri beniamini e guarda con fiducia al futuro del torneo a partire dal trittico di match, Giugliano-F. Andria e Catanzaro, nei prossimi sette giorni.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 07 Settembre 2022