Alboini (Casa Sollievo): “Ecco i benefici del farmaco inebilizumab”

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Nel mese di marzo l’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato, come terapia di seconda linea, la rimborsabilità di inebilizumab per i pazienti adulti affetti dal disturbo dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD), una patologia rara, autoimmune e devastante caratterizzata da attacchi acuti e ricorrenti al sistema nervoso centrale che possono portare a cecità, paralisi e alla morte.

Alla malattia e alla novità terapeutica è dedicato il convegno nazionale “Change Direction in NMOSD”, che termina venerdì 8 settembre a Roma.

“Inebilizumab è un anticorpo monoclonale innovativo e specificamente designato per raggiungere le cellule biologicamente attive nella malattia”, osserva Paolo Emilio Alboini, Dirigente Medico presso l’IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo/Foggia. “Il farmaco agisce infatti direttamente contro le plasmacellule che producono gli anticorpi patogenetici. È questo il valore aggiunto rispetto ad altri approcci terapeutici: riuscire a raggiungere alcune delle cellule responsabili del processo di malattia. La somministrazione avviene per via endovenosa tramite un’infusione di circa 90 minuti.

Dopo la fase di induzione, che si realizza nei primi 15 giorni, si procede con un richiamo ogni sei mesi nella fase di mantenimento.

È quindi un trattamento “favorevole” per il sistema sanitario nazionale e anche per i pazienti che, in un anno, devono sottoporsi solo a due sedute, ciascuna della durata di un’ora e mezza circa. Ma uno dei maggiori bisogni ancora insoddisfatti dei pazienti è riuscire a ottenere una corretta diagnosi. La neuromielite ottica, infatti, è una malattia molto rara e nell’oltre 40% dei casi viene confusa con la sclerosi multipla”.

Lo riporta il sito dailyhealthindustry.it