“Ci sarebbero possibilità per tutti, anche per te. Fammi sapere se decidi per l’eventuale revoca”

Manfredonia – “Sai, abbiamo firmato quel documento, ma oggi ci sono state delle grosse novità (…). Anche il Vescovo Moscone ha fatto un appello all’unità, una soluzione alla crisi, per il bene della città. Finalmente, c’è stato una sorta di ravvedimento di Gianni Rotice che ha aperto all’opposizione e ha paventato un azzeramento della Giunta. Ci sarebbero possibilità per tutti, anche per te, di rivestire un ruolo di Governo”.

Queste le parole riferite nelle ultime ore a uno dei 14 consiglieri comunali di Manfredonia che avevano annunciato le proprie dimissioni, con atto autenticato dal notaio Longo di San Marco in Lamis, lo scorso 5 settembre 2023, ma con deposito dello stesso non ancora avvenuto presso l’ufficio protocollo del Comune di Manfredonia.

La ricostruzione. Crisi Amministrativa: dalla revoca delle deleghe a Palumbo, a Basta e alla Rinaldi alle dimissioni annunciate dei consiglieri (sottoscritte) e dal sindaco Rotice

Come detto, qualcuno avrebbe voluto aprire la crisi “direttamente in Aula“. Altri invece sarebbero stati irremovibili: dimissioni del numero di consiglieri sufficienti per lo scioglimento del Consiglio comunale, con contestuale decadenza della Giunta e del sindaco Rotice. Un sindaco che per ore, forse giorni, ha cercato di salvare la propria Amministrazione “colloquiando”, a quanto sembra, “con le forze d’opposizione e della maggioranza“.

Tentativi risultati vani fino a ieri sera, poiché il 5 settembre 2023, presso lo studio notarile Longo di San Marco in Lamis, 12 Consiglieri comunali di Manfredonia (Opposizione e Forza Italia) hanno presentato “compattamente” un documento di dimissioni con le firme in allegato per l’autentica. In aggiunta alle 12 firme, ai sensi dell’articolo 141 del T.u.e.l. (Testo unico degli enti locali) sarebbe bastata un’altra adesione, un’altra firma, per raggiungere la metà più uno dei consiglieri dimissionari per lo scioglimento del Consiglio.

2 le firme attese ieri in autentica (già inviate via Posta ordinaria, non sufficiente una PEC): una da Verona, una da Cosenza. Ne sarebbe bastata dunque una da allegare all’atto con le 12 dimissioni dei consiglieri già redatto presso lo studio notarile, per il successivo deposito all’ufficio protocollo del Comune di Manfredonia.

Un deposito che a questo punto non dovrebbe più avvenire.

Salta dunque la firma del Prefetto, e l’ufficializzazione dello scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia, la decadenza di Giunta e del sindaco, con nomina contestuale di un Commissario prefettizio che avrebbe dovuto traghettare il Comune sipontino, con funzioni e poteri di Consiglio, Giunta, e Sindaco, fino alla prima data per le urne. Vale a dire: giugno 2024, in concomitanza con le Europee.

E le dimissioni annunciate dal sindaco ieri in conferenza? Una “messinscèna” per alcuni, un “messaggio” per altri al fine di “trattare” con gli ipotetici consiglieri “ancora incerti“. Un’incertezza ora materializzatasi nella retromarcia di qualcuno.

“Avere alla guida della città gente di qualità (..) ti chiedo di pensare in maniera seria a questa opportunità… Fammi sapere se anche tu, come me, decidi per l’eventuale revoca della procura che hai fatto“.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, le parole del mittente ignoto non avrebbero avuto il proprio effetto nei confronti del destinatario. Tuttavia stamani, all’ultimo momento, due dei 14 consiglieri comunali di Manfredonia che avevano presentato le proprie dimissioni hanno deciso di revocarle con atto formale dinanzi al Segretario Generale. Si tratta del capogruppo di Forza Italia, Vincenzo Di Staso, e del consigliere indipendente Adriano Carbone.

Nel giorno in cui si sarebbe dovuto depositare l’atto al Protocollo con le firme al notaio per le dimissioni del Sindaco è saltato tutto e Rotice resta ancora nella sua carica; un Rotice che ieri aveva annunciato anche le sue dimissioni.

Dimissioni inviate ieri sera al Presidente del Consiglio comunale, Giovanna Titta, al segretario generale, Guadagno, per poi essere protocollate, e contestualmente al Prefetto di Foggia, Valiante.

Rotice già prima della conferenza di ieri era consapevole che sarebbe saltato tutto? Potrebbe anche essere. Come potrebbe essere che attraverso la stessa conferenza ha tentato di lanciare dei messaggi a qualcuno.

E ora? Si attende unicamente la sostituzione delle deleghe dei già assessori Libero Palumbo e Giuseppe Basta, e una revisione complessiva della nuova compattezza della Maggioranza. Nel frattempo, la città attende di essere Amministrata con serenità e ponderatezza.

Rotice stamattina: “Il mio appello è stato accolto”

“Il mio appello alla e della città di ieri è stato accolto e ringrazio chi responsabilmente ha fatto questo grande gesto per la comunità sipontina. Si pongono così le basi per continuare a discutere del futuro e dei veri problemi della città con tutte le forze politiche e quelle persone che hanno come priorità Manfredonia e non interessi personali“. Lo ha detto il sindaco Gianni Rotice stamani a Manfredonia.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it