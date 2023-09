Curva Nord: “Lasciamo le polemiche a chi vuol male al Foggia”

FOGGIA – A poche ore dall’inizio della campagna abbonamenti 2023/2024, la Curva Nord ha pubblicato un comunicato in merito. “Oggi è cominciata la campagna abbonamenti 2023/24. Cosi come le stagioni precedenti, sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti di curva nelle sedi preposte e secondo le modalità già note” – si legge.

“Non facciamo dietrologie e lasciamo le chiacchiere e le polemiche a chi vuole solo il male del nostro amato Foggia, come quelli che hanno buttato fango per un’intera stagione su tutto e tutti per poi a maggio e giugno supplicare per assistere alle gare dei playoff; noi come sempre lasciamo sia il campo il giudice supremo!” – continua il comunicato.

“Come ultras e come innamorati folli della nostra maglia abbiamo l’onere e l’onore di riempire quei gradoni e dare tutto il nostro supporto a chi con orgoglio indosserà la nostra maglia. Sempre a sostegno dei nostri colori, battaglia dopo battaglia a difesa della città!” – conclude. Lo riporta il sito lagoleada.it.