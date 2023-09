Foggia, auto a fuoco in via dell’Immacolata (VIDEO)

FOGGIA – Forte esplosione e tanto spavento In via dell’Immacolata. Un’autovettura – una Opel Corsa – completamente avvolta dalla fiamme. L’esplosione ha danneggiato la saracinesca e la tenda da sole del negozio. La macchina era parcheggiata davanti a una attività commerciale, in quel momento chiusa.



Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la Polizia.

Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza della zona. Non si conosce al momento la sua origine. Non si esclude la pista dolosa. Video di Voce di Foggia.