Foggia, elezioni amministrative: convocati i Comizi Elettorali

FOGGIA – Con l’affissione del manifesto di convocazione dei Comizi Elettorali, avvenuto quest’oggi a cura della Commissione Straordinaria, iniziano formalmente gli adempimenti per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Foggia.

Si voterà domenica 22 ottobre, dalle 7 alle 23 e lunedì 23 ottobre, dalle 7 alle 15, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco domenica 5 e lunedì 6 novembre.

Con la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, così come prescritto dall’art. 38 del TUEL, la Commissione Straordinaria si potrà limitare all’ordinaria amministrazione,adottandosolo gli atti urgenti e improrogabili.

Fino alla chiusura delle operazioni di voto anche l’attività di comunicazione sarà ridottaall’indispensabile assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione.

A partire da oggi il Comune, inoltre, mette a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, sulla base del regolamento e senza oneri a proprio carico, i locali di proprietà, già predisposti, perconferenze e dibattiti della campagna elettorale. Sono 3 le sale individuate per questa tornata elettorale: la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, la Sala della Pinacoteca Novecento e la Sala Mazza presso il Museo Civico.

Per quello che riguarda i comizi e i raduni pubblici all’aperto, invece, sono stati individuati i seguenti siti: Piazza Cesare Battisti; Via Lanza all’altezza di Piazza Giordano; Piazza Giovanni XXII (Quartiere Cep): l’area antistante l’ufficio della Circoscrizione al quartiere Candelaro. In caso di occupazione di tutti questi spazi e solo in via residuale, potrà essere utilizzata la zona di Corso Vittorio Emanuele, angolo via Diomede.

Dalle 8 del mattino di venerdì 22 settembre e fino alle ore 12 di sabato 23, invece,i partiti e i movimenti dovrannopresentare alla Segreteria del Comune, le candidature a Sindaco e le liste per il Consiglio Comunale, accompagnate dai programmi elettorali.

La documentazione di riferimento e la modulistica è a disposizione sul sito internet del Comune di Foggia nella sezione dedicata“Elezioni Amministrative 2023” raggiungibile dalla home page all’indirizzo www.comune.foggia.it.