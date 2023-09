FOGGIA – Incidente poco a fa a Foggia. Un pedone è stato investito nel piazzale Vincenzo Nigri presso il Terminal Bus.

Un uomo di circa 45 anni è stato travolto da un pullman di linea.

Trasportato in pronto soccorso, non si conoscono le sue condizioni. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro.