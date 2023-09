Manfredonia: trovate autovetture rubate, smembrate e cannibalizzate

MANFREDONIA (FOGGIA) – “A Borgo Mezzanone, autovetture rubate, smembrate e cannibalizzate per rivenderne i singoli pezzi come ricambi. Un giro d’affare che è stato stoppato dal Comandante OMEGA 007 degli Ispettori Ambientali Territoriali e dai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia.

Moltissimi i pezzi Alfa Romeo Stelvio ed altri motori, pezzi di ricambio, auto di alta gamma rubate in tutta Italia.

Una volta reimmessa sul mercato, tutta questa merce di origine furtiva (posta sotto sequestra e portata al deposito di custodia giudiziaria, in vista della restituzione agli aventi diritto) avrebbe potuto fruttargli migliaia di euro.

Non cessano i furti di autoveicoli in tutto il territorio nazionale, in Capitanata al primo posto è Cerignola circa 20/30 auto al giorno vengono rimosse dalle forze di Polizia dello Stato, segue Borgo Mezzanone di Manfredonia, i Cinque Reali Siti e altri comuni con furti di minore importanza.

La situazione è drammatica, se le istituzioni non tutelano la proprietà privata, dei cittadini, un giorno o l’altro succederanno drammatiche conseguenze, perché i cittadini sono stanchi di subire continuativamente furti di auto o di altro tipo. Perché lo Stato è impotente ? vogliamo delle risposte certe non chiacchiere politiche”. Lo riporta Giuseppe Marasco Presidente presso Civilis euronews.