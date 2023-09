Rossi: “I sindaci cambiano, i funzionari restano”. Domani l’Antimafia a Foggia

FOGGIA – L’allarme è stato lanciato il 28 luglio durante l’audizione del procuratore distrettuale Roberto Rossi, secondo cui «la mafia foggiana è una delle mafie oggi più pericolose perché mette insieme una serie di caratteristiche delle mafie tradizionali e delle mafie più moderne».

Sono queste parole, pronunciate in audizione, che hanno convinto la Commissione parlamentare antimafia a scendere a Foggia per la prima missione della nuova legislatura.

E così domani la delegazione di parlamentari e senatori guidati da Chiara Colosimo (Fdi) ascolteranno in prefettura a Foggia i vertici delle forze dell’ordine, oltre che Rossi, il procuratore Ludovico Vaccaro e i commissari prefettizi che dal 2021 guidano il Comune di Foggia, secondo capoluogo italiano a essere sciolto per mafia dopo Reggio Calabria.

Anche in questo caso, a illuminare la scelta sono le parole di Rossi: «Basta andare a vedere – disse il procuratore di Bari, che guida la Dda distrettuale con competenza su Foggia – le relazioni delle prefetture, di una infiltrazione molto forte all’interno non solo e non tanto del mondo politico ma del mondo che conta negli enti locali, cioè le strutture burocratiche.

Come sappiamo bene, un sindaco può cambiare, ma la struttura burocratica se è in mano alla criminalità organizzata è un problema.

Questo ha comportato anche un problema per i vari commissari che sono intervenuti a dover modificare queste strutture burocratiche che sono intersecate anche a livello familiare e personale». Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.