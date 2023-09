Tano e Genoveffa del Santo Ceppo tramano contro Re Manfredi – 37^ puntata

Nel cuore di questa storia d’amore proibita dal destino, le strade di Manfredi e Sipontina Natanoi erano illuminate dalla loro bellezza e intelligenza. Il sole sembrava brillare solo per loro, mentre Roma si oscurava sotto il volo inquietante dei corvi che circondava il palazzo di Tano e Genoveffa del Santo Ceppo. Nella città eterna, le strade si tinsero di un’atmosfera cupa e inquietante, mentre il destino tessé un intreccio oscuro per Manfredi e Sipontina Natanoi, due anime radianti piene di vita e intelligenza. Nel cielo, il branco di corvi sembrava continuare a danzare sinistramente intorno al palazzo di Tano e Genoveffa.

Manfredi e Natanoi, con la loro bellezza e il loro spirito solare, erano l’antitesi di Tano del Bue e della sua sposa Genoveffa, la contessa dal volto sgradevole.

La loro invidia era innata, poiché il loro aspetto fisico evocava una strana combinazione tra il muso di un bue e il viso di una scrofa. Nonostante Tano indossasse abiti sontuosi, la sua goffaggine era evidente, mentre Genoveffa, nonostante cercasse di comportarsi come una gran dama, non riusciva a nascondere la sua indole spregevole.

Genoveffa era una donna astuta e maligna, pronta a intraprendere qualsiasi percorso, anche il più oscuro, pur di raggiungere le vette aristocratiche che desiderava. La stanza in cui si trovavano Tano del Bue e la moglie Genoveffa era un luogo che urlava pomposità, ma era privo di gusto. Le pareti erano rivestite in pesanti tendaggi di velluto marrone e oro, con drappi che strisciavano per terra. Il soffitto era decorato con affreschi che raffiguravano scene di gloria e potere, ma erano eseguiti in un modo che sembrava quasi grottesco.

Al centro della stanza, c’era un’enorme tavola intarsiata con legno pregiato, ma era coperta da una miriade di oggetti privi di qualsiasi gusto: vasi di ceramica dai colori sgargianti, statuette di porcellana di dubbio valore e candele di un odore sgradevole in contenitori d’oro.

I mobili erano pesanti e lussuosi, ma la loro disposizione sembrava caotica, come se fossero stati spostati senza cura da un posto all’altro. Una grande finestra dominava una parete, ma le tende pesanti e ricamate erano chiuse, impedendo l’ingresso della luce naturale.

La stanza era un rifugio per l’ostentazione e la ricerca di status, ma mancava completamente di un senso di eleganza e buon gusto. Era il riflesso perfetto della coppia di Tano e Genoveffa, che, nonostante i loro sforzi, non riuscivano a nascondere la loro innata mancanza di classe e il desiderio di essere parte di una nobiltà che non era mai stata destinata a loro.

Genoveffa, con gli occhi astuti e il cuore pieno di malignità, aveva elaborato un piano intricato per porre fine alla vita della bellissima Sipontina Natanoi. La stanza in cui si trovava era avvolta nell’oscurità, illuminata solo da una fievole luce proveniente da una candela profumata posta su un tavolo ornato.

Indossava un vestito di velluto marrone, che le conferiva un’aria ancora più sinistra. I suoi capelli, intricati in una pettinatura elaborata, sembravano scintillare di malizia. Genoveffa era la perfetta incarnazione della cospiratrice.

Con voce sommessa, convocò sua nuora Eufelia, una donna brutta quanto Genoveffa era astuta. Le spiegò il piano in ogni dettaglio, i suoi occhi brillanti mentre tracciavano il destino di Sipontina Natanoi. Eufelia doveva trasformarsi in una contadina sfortunata, doverosamente preparata da Genoveffa stessa.

Genoveffa, con uno sguardo malizioso e un sorriso astuto, parlava alla sua nuora Eufelia nel suo sontuoso salotto. Le tende pesanti erano semi aperte, permettendo alla luce tetra del pomeriggio, oscurata dai corvi, di filtrare attraverso le finestre adornate.

“Eufelia,” iniziò Genoveffa con un tono sommesso e cospiratorio, “ho un piano che potrebbe portarci la vendetta tanto desiderata su quella maledetta Sipontina Natanoi. Ascolta attentamente e ricordati di ogni dettaglio.”

Eufelia annuì con rassegnazione e si avvicinò per ascoltare il piano di sua suocera.

“Devi vestirti come una contadina semplice,” continuò Genoveffa, “stracciati gli abiti e disordina i capelli. Poi, devi recarti a Siponto, al mercato, e cercare di avvicinarti a Sipontina Natanoi. Una volta lì, dovrai piangere e raccontare una storia triste.”

Eufelia agito la testa con scatti istantanei, cercando di darsi un tono, ma in realtà sembrava una gallina impazzita, chiedendo di più. “Che storia devo raccontare, mia suocera?”

Genoveffa sorrise con malizia. “Dirai che sei fuggita di casa perché tuo padre era un orco crudele che osteggiava il tuo amore con un altro contadino. Sipontina è conosciuta per la sua gentilezza e compassione. Sarà attratta dalla tua storia e cercherà di aiutarti.”

Eufelia annuì, cominciando a comprendere il piano. “E poi, cosa devo fare, mia suocera?”

“Quando avrai il suo favore,” disse Genoveffa con un sorriso velenoso, “dovrai avvicinarti sempre di più a lei. Ottieni la sua fiducia, ma mai svelare il nostro coinvolgimento. E quando meno se lo aspetterà, dovrai fare in modo che un terribile incidente accada a Sipontina. Sarà il suo destino, e noi saremo liberate dalla sua bellezza che ci sta oscurando.

Eufelia assentì, il piano si stava delineando di fronte a lei, un oscuro gioco di inganni e vendetta, sotto la guida malevola di Genoveffa. La vendetta si stava tramando tra le mura del palazzo, e nulla sarebbe stato come prima.

Genoveffa, con occhi scintillanti di malizia, si avvicinò a suo marito, Tano del Bue, il cavaliere del Santo Ceppo, nell’oscura penombra del loro salotto. Il fuoco scoppiettava nella grande caminetto, gettando sinistre ombre sul suo volto, mentre Tano sedeva nella sua poltrona imponente.

“Tano,” sussurrò Genoveffa con un tono carico di mistero, “il nostro piano è in atto. Eufelia si è travestita da contadina e si è recata a Siponto. Ha già iniziato a tessere la sua tela di inganni intorno a Sipontina Natanoi.”

Tano, un uomo dalla risata tetra e asmatica, scoppiò in un ghigno malevolo. “Ah, Genoveffa, mia astuta compagna! Siamo veramente spregevoli e disgustosi, ma questa vendetta è dolce come il nettare del paradiso.”

Genoveffa gli sorrise orgogliosa, rivelando un’anima altrettanto oscura. “Sì, Tano, ora Sipontina Natanoi conoscerà la sofferenza. Il suo destino è stato segnato e la bellezza sarà il suo peggior nemico.”

Con quel sinistro accordo tra marito e moglie, il piano si avvicinava alla sua esecuzione finale. Nel buio e nella corruzione delle loro intenzioni, Genoveffa e Tano si preparavano a plasmare il destino di Sipontina in un modo che avrebbe segnato il loro trionfo nella vendetta.