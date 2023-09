Uccide l’ex compagna con tre colpi di pistola e poi si suicida

TRAPANI – Un uomo originario di Valderice, nel Trapanese, ha ucciso la sua ex compagna con diversi colpi di pistola e poi si è suicidato. L’episodio è avvenuto ieri sera. La donna, Marisa Leo di 39 anni, lavorava presso una cantina vinicola. L’uomo ha dato appuntamento alla ex in contrada Ferla, poi le ha puntato contro la pistola sparando almeno tre colpi. Uccisa l’ex compagna, l’uomo si è recato in un viadotto a Castellammare del Golfo e qui si è suicidato con un colpo di pistola. Sul caso indaga la questura di Trapani.

Lo sgomento degli amici di Marisa

“Eri sempre simpatica e solare. Eri stimata da tutti e tutti ti volevano bene. Non meritavi questa follia. Ti ricorderò sempre con il tuo meraviglioso sorriso”. Lo scrive sui social Leoluca, un amico di Marisa Leo, la donna uccisa con un fucile dall’ex compagno a Marsala nel Trapanese. L’uomo poi si è suicidato. Man mano che la notizia si diffonde si moltiplicano i messaggi di chi la conosceva. “Eri una bellissima persona“, scrive Davide. “Mancherai sicuramente a tutti quelli che hai incrociato sulla tua strada e hanno avuto la fortuna di conoscerti”.

Sindaco Salemi: “Nostra comunità è sconvolta”

Il sindaco di Salemi Domenico Venuti in un post nei suoi canali social parla di una comunità “sconvolta da quanto accaduto” per la morte di Marisa Leo, ammazzata dal compagno nella serata di ieri. “Non ci sono parole per descrivere il dolore per una tragedia assurda e inaccettabile – scrive – Esprimo il cordoglio e la vicinanza alla famiglia a nome mio, dell’amministrazione e di tutta la città di Salemi. Ci stringiamo ai familiari nel ricordo di una ragazza solare che amava la vita. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino a Salemi: è necessario accendere i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il femminicidio. Ciao Marisa”.

Datore lavoro Marisa: “Renderò onore a tuo futuro”

“Ti faccio solo una promessa: renderò onore al tuo ‘futuro’, se così si può chiamare con tutti i mezzi che ho. Cara Marisa, infinitamente grato per tutto ciò che mi hai donato”. Lo scrive su Instagram Giuseppe Gambino, direttore della Colomba bianca, l’azienda vinicola nella quale lavorara Marisa Leo, uccisa dall’ex compagno nella serata di ieri. Gambino ha postato una foto che lo ritrae assieme alla donna. Lo riporta l’agenzia LaPresse.