Unifg Talentspace: i giovani incontrano il mondo del lavoro

Foggia – L’Area Orientamento e Placement, in sinergia con il Career Development Center ed il Laboratorio di Bilancio di Competenze dell’Università di Foggia, organizza nei giorni dal 26 al 29 settembre un evento dedicato al futuro del lavoro e alla promozione dell’occupabilità dei giovani.

Si chiama Unifg Talentspace e si pone l’obiettivo di incentivare e innovare l’incontro tra Università e mondo del lavoro attraverso attività di gamification, inspirational speech, challenge e aperitivi di lavoro insieme ai più tradizionali colloqui one-to-one.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Palazzo Ateneo che ha visto la partecipazione del prof. Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Università di Foggia, della prof.ssa Mariangela Caroprese, Delegata rettorale al Placement, della prof.ssa Daniela Dato, Delegata rettorale all’Orientamento, della dott.ssa Emilia Tullo, Responsabile dell’Area Orientamento e Placement e della dott.ssa Emanuela Vocino – Presidente del Consiglio degli Studenti.

“In un mondo in continua evoluzione diventa fondamentale il ruolo dell’Università quale ponte per i nostri laureati verso opportunità occupazionali significative. Ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio – Questo evento rappresenta un’occasione unica e imperdibile per i nostri studenti di esplorare una vasta gamma di ambiti professionali e per comprendere meglio le loro passioni e le possibilità di carriera”.

“Desideriamo che i nostri laureati siano preparati ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità che il mondo del lavoro presenta”.

“Da qui l’impegno nel continuare non solo a costruire percorsi formativi che favoriscano l’acquisizione delle competenze richieste dal mercato del lavoro ma anche a sviluppare partenariati con le aziende che attraverso iniziative come questa hanno la possibilità di conoscere e reclutare nuovi talenti. Ringrazio coloro che hanno reso possibile questo evento che sono certo offrirà un’esperienza fruttuosa e stimolante a tutti i partecipanti.

Unifg Talenspace si presenta con un format innovativo e permanente che aprirà il 26,27, 29 settembre con l’evento rivolto a studenti e laureati Unifg, proseguirà poi con un evento denominato “Talentspace for school” rivolto ai ragazzi e ai docenti accompagnatori delle quinte classi il 28 settembre, e chiuderà con la settimana del “Talentspace for department” che ospiterà aziende e start up locali per rafforzare azioni di networking e orientamento al lavoro e dare voce ai talenti che abitano e vivono la città e la Capitanata tutta.

“Siamo onorati di riuscire a portare presso il nostro Ateneo aziende di grande rilievo in ambito nazionale ed internazionale che sono certa saranno in grado di apprezzare il talento dei nostri giovani e speakers di eccezione. Ha dichiarato la prof.ssa Mariangela Caroprese, delegata rettorale al placement – TalentSpace è infatti uno spazio virtuale e fisico dedicato al talento, un modo innovativo di far conoscere ai nostri studenti/studentesse, laureati/laureate il mondo del lavoro attraverso non solo i tradizionali colloqui di lavoro one to one, ma anche attraverso la costruzione di reti di connessioni, il networking. Ci saranno anche ampi spazi di confronto stimolati dagli interventi dei nostri ospiti, che daranno spunti di riflessione per aprire nuovi orizzonti ed indicazioni su come valorizzare i propri punti di forza. Talentspace sarà un format che poi a Novembre declineremo in chiave specifica intervenendo sul territorio di Capitanata e sui Dipartimenti ma che già il 28 Settembre sperimenteremo con le scuole per iniziare a parlare con i ragazzi di futuro del lavoro.”



Al Talentspace del 26, 27 e 29 settembre parteciperanno Ernst & Young, Accenture, Autostrade per l’Italia, Snam, Brio Group, Cerba Health Care, Decathlon, DXC Technology, Engineering, GiGroup, Lottomatica, Manpower, Pastificio Maffei, Unicredit, Network Contacts, Clementoni, Ranstad e Adecco.

Ospiti degli speech saranno: Pegah, consulente ed attivista dei diritti umani e digitali, individuata da Startupitalia tra i 100 innovatori che hanno realmente cambiato il 2022; Giovanni Caccamo, cantautore scoperto da Battiato ed autore del “Manifesto del Cambiamento”, edito da Treccani, un documento in cui si dà la voce ai giovani per costruire un’agorà di progettazione del futuro; Fabiana Andreani, nota specialista in orientamento e carriera under 35, progettista di percorsi formativi per le professioni più richieste nel mondo del lavoro, conosciuta sul suo canale Tik tok e sul profilo Instagram come Fabiana Manager.

“Placement e orientamento per noi non sono due binari paralleli o fasi diverse di un percorso. Ha aggiunto la prof.ssa Daniela Dato, Delegata rettorale all’orientamento – Al contrario, il nostro è un sistema di orientamento continuo e integrato che accompagna lo studente: il nostro obiettivo è quello di allargare e consolidare una comunità educativa orientante che faccia dialogare e lavorare in sinergia scuola, università, territorio e imprese nella certezza che l’orientamento – come spesso affermiamo – non è solo un fatto educativo ma sociale e persino economico, è bene comune.”



“Questo evento rappresenta il segno tangibile che l’Ateneo lavora costantemente per rafforzare il rapporto tra imprese e Università, tra il mondo del lavoro e i nostri laureati. Un momento speciale che acquista senso alla luce del grande processo che c’è dietro. – Ha commentato la dott.ssa Emilia Tullo, Responsabile dell’Area Orientamento e Placement – Per questo il mio ringraziamento va ai collaboratori dell’Area Orientamento e Placement che da mesi, con dedizione ed impegno, stanno lavorando alla progettazione dell’iniziativa, ed in particolare alla dott.ssa Nadia Cascioli, responsabile del Servizio Placement, il cui contributo è stato determinante per l’organizzazione dell’evento. L’auspicio è che il nostro Ateneo possa essere sempre un luogo in cui i temi del lavoro, della crescita professionale, dello sviluppo delle competenze, possano trovare terreno fertile per sviluppare riflessioni e raggiungere risultati utili alla comunità studentesca, accademica e al Territorio”.

Il 28 settembre per la “Talentspace for school” l’Ateneo ospiterà Enrico Galiano, docente e scrittore, e Piergiorgio Bianchi di Talent venture che affronteranno il tema: il futuro del lavoro. Seguiranno laboratori di educazione alla scelta riservati ai ragazzi e, in parallelo, il “work cafè for teacher” dedicato agli insegnanti e alla presentazione e co-progettazione di servizi di orientamento per le scuole.

“Come Presidente del Consiglio degli Studenti non posso che esprimere grande apprezzamento per l’organizzazione di questa iniziativa che ci offre l’opportunità di entrare in contatto con grandi aziende specializzate in diversi settori ma anche di conoscere professionisti del mondo del lavoro. – Ha dichiarato la dott.ssa Emanuela Vocino L’Unifg non ti abbandona dopo la laurea ma ti offre tante opportunità! Il Talentspace è una di queste. Le attività di placement universitario giocano un ruolo cruciale nel favorire l’occupazione dei laureati perché consentono di fare esperienza e di comprendere i meccanismi che sono alla base delle dinamiche di reclutamento. Io, in primis, mi sono iscritta per mettermi in gioco, fare nuove esperienze, ascoltare gli ospiti, partecipare alle challenge e per mostrare il curriculum alle aziende che saranno presenti. Colgo, quindi questa occasione per invitare gli studenti e i laureati dell’Università a partecipare a tutte le attività in programma. Ricordo che le iscrizioni si chiudono il prossimo 11 settembre. Approfittiamo di ogni opportunità che ci viene offerta per costruire il nostro futuro.”

Il programma dell’evento e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito https://talentspace.unifg.it/