Gianlucio Telera: "Tramonto estivo" (VIDEO)

È una poesia che ho scritto nell’estate del 2011. Salivo sulla montagna, direzione il Belvedere, in bicicletta, e mentre salivo, al ritmo lento delle mie pedalate, il sole calava troppo velocemente dietro la montagna. Al ritorno era buio pesto.

Comunque per tutto il tragitto ho guardato la mia città e la mia montagna. Manfredonia sembrava una bella donna, sonnecchiante. I suoi porticcioli disegnavano gambe piegate e piedi, il porto industriale era un braccio steso. Il Gargano invece appariva meno snello, un po’ imbronciato così in ombra, ma concentrato. Pareva in attesa. In attesa della sua amata, Manfredonia, che ho chiamato la Sipontina, dal suo antico nome. E cosa c’è di più misterioso della notte dove avviene ciò che l’occhio umano non può vedere, dove – come nella favola – il soldatino di piombo può incontrare la ballerina di carta, e dove puoi contare sulla complicità dei grilli, che questa volta non fanno la morale come a Pinocchio?

Tramonto estivo

Coricata con un lombo sul morbido lido, un braccio disteso nel mare di cristallo, il palmo rovesciato al cielo immobile, le ginocchia piegate, sensuale e molle, la Sipontina ammicca a Gargano.

Lui, muscoloso e greve, seduto sulla piana, gambe e braccia incrociate, la contempla serio, sereno, compiaciuto.

Di fronte a lui, da oltre il mare, è venuto fastoso Sole, ora è alle sue spalle. Lei scintilla ancora con le glauche acque, Gargano ha nell’ombra il volto, ma lei sa che il suo amante le mire non ha distolto.

Maliarda Notte è prossima e restituirà condensati i loro sospiri in una rugiada di stelle, le luci artificiali spiccheranno su di lei come un ricamo di lustrini su un abito scuro, lui indosserà un vestito di raso tessuto dai fili d’argento di sarta Luna.

Alfine, quando Notte sarà regina, i loro cuori si uniranno gonfi di attesa, scalpitanti, il rumore soffocato nel canto sbalzato di grilli e cicale.

