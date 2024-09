Alle prime luci dell’alba di oggi, si è verificato un grave incidente stradale a Foggia, precisamente all’intersezione tra viale Fortore e via Manfredonia. Il sinistro, che ha coinvolto tre autovetture, è avvenuto intorno alle 6:30 del mattino e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, le tre auto si sarebbero scontrate per cause che restano da determinare con precisione. Non è ancora chiaro se si sia trattato di una mancata precedenza o di altre dinamiche legate alla circolazione in quell’area della città, ma l’impatto ha avuto conseguenze serie.

La zona, molto frequentata nelle ore di punta, è un importante crocevia che collega diverse arterie principali di Foggia. Già in passato sono stati segnalati incidenti simili, probabilmente dovuti alla velocità sostenuta o a scarsa attenzione nei confronti della segnaletica stradale. Tuttavia, al momento non si può escludere nessuna ipotesi e le indagini stanno proseguendo per fare chiarezza sulle responsabilità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118, inviati a seguito di diverse chiamate da parte dei testimoni che hanno assistito alla scena. Gli operatori sanitari si sono subito occupati delle persone coinvolte, fornendo i primi trattamenti sul posto. Nonostante l’intervento tempestivo, non si hanno ancora informazioni precise sul numero e la gravità dei feriti. Alcuni testimoni hanno parlato di persone incastrate tra le lamiere, ma tale dettaglio non è stato confermato dalle fonti ufficiali.

