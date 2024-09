MATTINATA (FOGGIA – Festa Patronale “Santa Maria della Luce”

La Vergine Maria,

umile ancella, accolse la Parola di Dio e la custodi nel suo cuore;

mirabilmente unita al mistero della redenzione,

perseverò con gli apostoli in preghiera nell’attesa dello Spirito Santo;

ora risplende sul nostro cammino

segno di consolazione e di sicura speranza

(cf prefazio della Beata Vergine Maria, IV).

Carissimi, la beata vergine Maria, Madre della Vera Luce,

che risplende sul nostro cammino

quale segno di consolazione e di sicura speranza,

ci aiuti a vivere questi giorni di festa,

come ci esorta il nostro amato Arcivescovo Padre Franco:

“Viviamo la Festa Patronale in modo da diventare responsabili e generativi di frutti di giustizia e di pace, per la nostra Città ed il suo Territorio, sentendoci tutti amici uni degli altri e custodi della bellezza di natura e di grazia che ci è stata affidata”.

Don Luca

FUNZIONI RELIGIOSE

6-14 SETTEMBRE

Solenne novena in onore di Santa Maria della Luce

ore 18.00: Celebrazione della Penitenza.

ore 18.15: Rosario comunitario meditato – NOVENA e LAUDA alla Madre della Vera Luce.

ore 19.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA.

13 SETTEMBRE

ANNIVERSARIO della DEDICAZIONE della CHIESA ABBAZIALE – PARROCCHIA “Santa Maria della Luce”

ore 18.00: Rosario comunitario meditato – NOVENA e LAUDA alla Madre della Vera Luce.

ore 18.45: Solenni Vespri in canto.

ore 19.00: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal M. R. Padre Bruno SILVESTRINI osa, Custode del Sacrario Apostolico.

14 SETTEMBRE

Giornata di Solidarietà Parrocchiale

ore 18.00: Rosario comunitario meditato – NOVENA e LAUDA alla Madre della Vera Luce.

ore 18.45: Solenni Primi Vespri in canto.

ore 19.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal M. R. Don Luca SANTORO, Parroco Abate di Mattinata.

15 SETTEMBRE

SOLENNITA’ LITURGICA di “SANTA MARIA DELLA LUCE”

ore 08.00: Rosario comunitario meditato.

ore 08.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal M. R. Don Giovanni TOTARO.

ore 11.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal M. R. Can. don Francesco LA TORRE, Parroco Abate emerito.

ore 12.00: RECITA DELL’ANGELUS e discesa dell’Icona di “Santa Maria della Luce” dall’Altare maggiore.

ore 18.00: Rosario comunitario meditato.

ore 18.45: Solenni Vespri in canto.

ore 19.00: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA nella piazza “Santa Maria della Luce” presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Franco MOSCONE, Arcivescovo animata in canto polifonico dalla Schola Cantorum parrocchiale. Presenti le Autorità Civili e Militari.

16 SETTEMBRE

ore 08.00: Rosario comunitario meditato ore 08.30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA.

ore 11.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal M. R. don Giuseppe BISCEGLIA.

ore 18.00: SACRA PROCESSIONE dell’ICONA di “SANTA MARIA della LUCE” presieduta dal M. R. don Luca SANTORO, Parroco Abate di Mattinata. Presenti le Autorità Civili e Militari.

Nei giorni della Festa Patronale la Chiesa rimane aperta fino alle ore 24:00.

MANIFESTAZIONI CIVILI

13 SETTEMBRE “LA NOTTE DELLA LUCE”

ore 20.00: Corso Matino c/o balconata VIII marzo: SPETTACOLO per BAMBINI con gonfiabili e animazione.

ore 21.00: Piazza Aldo Moro: Cerimonia di accensione delle luminarie della Ditta De Martinis – Del Grosso di Volturino.

a seguire: Piazza Aldo Moro: “Ciclo della lanterna magica”. CONCERTO per ARCHI – produzione La Dramaturgie.

14 SETTEMBRE

ore 06.00: Viale don Salvatore Prencipe: CONCERTO all’ALBA ” Trio IN3CCI” produzione Orchestra ICO Suoni del Sud – Teatro Pubblico Pugliese.

ore 7.00: Sparo dei tradizionali 21 colpi di cannone e suono festoso di campane.

ore 9.00: Giro per le vie cittadine del Complesso Bandistico “Città di Manfredonia”.

ore 12.00: Piazza A. Moro: Matinée del Complesso Bandistico “Città di Manfredonia” diretto dal M° Giovanni Esposto.

ore 18.00: Giro per le vie cittadine del Complesso Bandistico “Città di Manfredonia”.

ore 18.00: Piazza della Comunità: Cime di Rap HIP HOP Event a cura di Barboni di Lusso.

ore 21.30: Piazza A. Moro: Concerto LIRICO SINFONICO del Complesso Bandistico “Città di Manfredonia” diretto dal M° Giovanni Esposto.

ore 23.00: Via Nicola Mantuano c/o Luna Park: Discoteca all’aperto con il dj “Miki Maus”.

15 SETTEMBRE

ore 09.00: Giro per le vie cittadine del Gran Concerto Bandistico “Città di Fisciano”.

ore 12.00: Piazza A. Moro: Matinée del Gran Concerto Bandistico “Città di Fisciano” diretto dal M° Paolo Addesso.

ore 18.00: Giro per le vie cittadine del Gran Concerto Bandistico “Città di Fisciano”.

ore 20.00: Piazza Santa Maria della Luce : INNISACRI a Care del orchestra “Cita di Fisciano”.

ore 21.00: Piazza della Comunità: FOLKAMBULI a cura di Barboni di Lusso.

ore 21.30: Piazza A. Moro: Concerto LIRICO SINFONICO del Gran Concerto Bandistico “Città di Fisciano” diretto dal M° Paolo Addesso – presenta Matteo Sansone offerto da Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

ore 00.00: Piazza A. Moro: OMAGGIO A MARIA a ricordo dei 130 anni di devozione eseguito da Partylandia – offerto da Azienda Agricola De Vita.

16 SETTEMBRE

ore 09:00. Giro per le vie cittadine della Grande Orchestra di Fiati “Città di Bari”.

ore 12.00: Piazza A. Moro: Matinée della Grande Orchestra di Fiati “Città di Bari” diretto dal M° Pasquale Aiezza.

ore 17.30: All’uscita della Processione: spettacolo di fumi colorati offerto da CosTec di Matteo Ciuffreda.

ore 21.00: Al rientro della Processione: accensione della batteria sanseverese offerto da Hotel Baia delle Zagare.

ore 21.30: Piazza A. Moro: Concerto LIRICO SINFONICO della Grande Orchestra di Fiati “Città di Bari” e THE TENORS diretto dal M° Pasquale Aiezza offerto da Ape Energia.

ore 21.45: CABARET con Gianni Ciardo. REGINA in Concerto – The Real Queen Experience.

ore 00.45: Villa comunale: GRANDIOSO SPETTACOLO PIROTECNICO eseguito dalla pirotecnica “San Pio” di San Severo.

Il programma potrebbe subire variazioni per cause non imputabili agli organizzatori.