VIESTE (FOGGIA) – Si aggrava il bilancio dei dece­duti in incidenti stradali in provincia di Foggia con un mese di agosto a dir poco nefasto.

Sono morti a poche ore l’uno dall’altro, infatti, do­po una settimana di agonia, i due motociclisti rimasti gravemente feri­ti nell’impatto con un’auto, avvenu­to la sera dello scorso 30 agosto, sul lungomare Europa a Vieste.

Fabio Cariglia, rimasto gravemente ferito insieme alla ragazza, non è riuscito a farcela.

Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto sul lungomare di Vieste quelle riportate da Fabio Cariglia, poco più che ventenne.

Era ricove­rato al Policlinico di Foggia.

Poco dopo è deceduto Nicola calabrese, 24 anni, ricoverato alla Casa Sollievo della Sofferenza.

Il fatto è successo intorno alla mez­zanotte del 30 agosto scorso, quan­do si è verificato un violento impat­to tra una Audi A1 e una Honda, al­l’altezza della stazione di carburante sul lungomare Europa di Vieste in quel momento comunque trafficato.

Ad avere la peggio furono i due soggetti a bordo della motocicletta, entrambi viestani, di 22 e 24 anni.

I due soccorsi da operatori del 118 e dall’elisoccorso, furono immediatamente trasferiti con lesioni e fratture importanti rispettivamente all’ ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e al Policli­nico Riuniti di Foggia.

Sul fatto indagano i carabinieri non solo per accertare l’esatta dinamica dell’incidente ma anche per verificare situazioni collaterali

Gli investi­gatori, a quanto si apprende, avreb­bero acquisito anche le immagini degli impianti della videosorve­glianza sia pubblica sia privata presente sul lungomare Europa.

Per sabato 7 settembre, in segno di lutto, sono stati annullati i fuochi d’artificio previsti per la festa in onore di Santa Maria Stella Maris.

Lo riporta retegargano.it