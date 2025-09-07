Edizione n° 5817

Lucera omaggia i talenti artistici con il Premio "Io sono Capitale di Puglia"
7 Settembre 2025 - ore  14:10

Foggia, Rocco Naviglio. 'Il cono è piccolo' e insulta gelataia anche con frasi razziste
7 Settembre 2025 - ore  12:03

Manfredonia

MARASCO Altre auto cannibalizzate trovate in torrente nel Foggiano

Queste auto si sommano alle venti ritrovate nel corso dell'ultima settimana. Giuseppe Marasco, comandante degli ispettori ambientali Civilis, ha allertato le forze di polizia giunte sul posto.

ph ansa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Queste auto si sommano alle venti ritrovate nel corso dell’ultima settimana.
Giuseppe Marasco, comandante degli ispettori ambientali Civilis, ha allertato le forze di polizia giunte sul posto.

“Non è la prima volta che nel torrente troviamo autovetture oggetto di furto nascoste lì in attesa di essere cannibalizzate.

E’ un problema serio per la provincia di Foggia quello dei furti di auto e della relativa cannibalizzazione”, sostiene Marasco che ribadisce la “necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine e di una sempre più stretta collaborazione con le autorità locali”.

1 commenti su "Altre auto cannibalizzate trovate in torrente nel Foggiano"

  1. Le forze dell’ordine fanno quel che possono devono mettere l esercito in campo con posti di blocco notturni sulle strade in città devono cambiare le leggi perché se uno è recitivo non deve avere ne avvocato ne sconto di pena è foglio di via purtroppo al governo ci 20 partiti è non si mettono mai d accordo è uno schifo

Lascia un commento

