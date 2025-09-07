Queste auto si sommano alle venti ritrovate nel corso dell’ultima settimana.
Giuseppe Marasco, comandante degli ispettori ambientali Civilis, ha allertato le forze di polizia giunte sul posto.
“Non è la prima volta che nel torrente troviamo autovetture oggetto di furto nascoste lì in attesa di essere cannibalizzate.
E’ un problema serio per la provincia di Foggia quello dei furti di auto e della relativa cannibalizzazione”, sostiene Marasco che ribadisce la “necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine e di una sempre più stretta collaborazione con le autorità locali”.
1 commenti su "Altre auto cannibalizzate trovate in torrente nel Foggiano"
Le forze dell’ordine fanno quel che possono devono mettere l esercito in campo con posti di blocco notturni sulle strade in città devono cambiare le leggi perché se uno è recitivo non deve avere ne avvocato ne sconto di pena è foglio di via purtroppo al governo ci 20 partiti è non si mettono mai d accordo è uno schifo