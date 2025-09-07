Enzo Gragnaniello in concerto a San Giovanni Rotondo per la festa di Santa Maria delle Grazie

San Giovanni Rotondo si prepara ad accogliere un grande nome della musica italiana: Enzo Gragnaniello sarà protagonista di un concerto imperdibile il 9 settembre in Piazza Europa, in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Grazie. Cantautore dalla voce intensa e dallo stile inconfondibile, Gragnaniello porterà sul palco alcuni dei suoi brani più amati, intrecciando poesia e melodia in un viaggio musicale che da sempre emoziona e conquista il pubblico. Il live è gratuito. A seguire, spettacolo pirotecnico.

Gragnaniello si esibirà al posto di James Senese, il cui concerto è stato annullato per l'infortunio occorso a un maestro della band, indispensabile e non sostituibile.Enzo Gragnaniello. Napoletano classe 1954, è un cantautore, chitarrista e compositore italiano. La sua musica nasce dall'incontro tra la tradizione partenopea, il blues, il rock e le sonorità mediterranee, dando vita a uno stile originale e intenso, riconoscibile soprattutto per la voce calda e profonda. Autodidatta, Gragnaniello ha iniziato a scrivere canzoni giovanissimo, ispirandosi al vissuto popolare dei quartieri di Napoli e ai temi universali dell'amore, della sofferenza e della spiritualità. Nel corso della carriera ha collaborato con artisti di grande rilievo come Mia Martini, Roberto Murolo, Ornella Vanoni e Raiz, firmando anche brani entrati nella storia della canzone italiana. È vincitore di tre Targhe Tenco come miglior interprete in dialetto (1990, 1999, 2002) e di numerosi altri riconoscimenti. fonte foggiatody.it