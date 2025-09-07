fonte foggiatody.it
GRAGNANIELLO Enzo Gragnaniello in concerto a San Giovanni Rotondo per la festa di Santa Maria delle Grazie
Gragnaniello si esibirà al posto di James Senese, il cui concerto è stato annullato per l'infortunio occorso a un maestro della band, indispensabile e non sostituibile.
San Giovanni Rotondo si prepara ad accogliere un grande nome della musica italiana: Enzo Gragnaniello sarà protagonista di un concerto imperdibile il 9 settembre in Piazza Europa, in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Grazie. Cantautore dalla voce intensa e dallo stile inconfondibile, Gragnaniello porterà sul palco alcuni dei suoi brani più amati, intrecciando poesia e melodia in un viaggio musicale che da sempre emoziona e conquista il pubblico. Il live è gratuito. A seguire, spettacolo pirotecnico.