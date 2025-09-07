Edizione n° 5817

BALLON D'ESSAI

CAPITALE // Lucera omaggia i talenti artistici con il Premio “Io sono Capitale di Puglia”
7 Settembre 2025 - ore  14:10

CALEMBOUR

NAVIGLIO // Foggia, Rocco Naviglio. ‘Il cono è piccolo’ e insulta gelataia anche con frasi razziste
7 Settembre 2025 - ore  12:03

Home // Gargano // Enzo Gragnaniello in concerto a San Giovanni Rotondo per la festa di Santa Maria delle Grazie

Enzo Gragnaniello in concerto a San Giovanni Rotondo per la festa di Santa Maria delle Grazie

Gragnaniello si esibirà al posto di James Senese, il cui concerto è stato annullato per l'infortunio occorso a un maestro della band, indispensabile e non sostituibile.

Enzo Gragnaniello in concerto a San Giovanni Rotondo per la festa di Santa Maria delle Grazie

Enzo Gragnaniello in concerto a San Giovanni Rotondo per la festa di Santa Maria delle Grazie

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Settembre 2025
Gargano // Manfredonia //
Gragnaniello si esibirà al posto di James Senese, il cui concerto è stato annullato per l’infortunio occorso a un maestro della band, indispensabile e non sostituibile.Enzo Gragnaniello. Napoletano classe 1954, è un cantautore, chitarrista e compositore italiano. La sua musica nasce dall’incontro tra la tradizione partenopea, il blues, il rock e le sonorità mediterranee, dando vita a uno stile originale e intenso, riconoscibile soprattutto per la voce calda e profonda. Autodidatta, Gragnaniello ha iniziato a scrivere canzoni giovanissimo, ispirandosi al vissuto popolare dei quartieri di Napoli e ai temi universali dell’amore, della sofferenza e della spiritualità. Nel corso della carriera ha collaborato con artisti di grande rilievo come Mia Martini, Roberto Murolo, Ornella Vanoni e Raiz, firmando anche brani entrati nella storia della canzone italiana. È vincitore di tre Targhe Tenco come miglior interprete in dialetto (1990, 1999, 2002) e di numerosi altri riconoscimenti.

fonte foggiatody.it

