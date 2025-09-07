ansa. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è diventato nuovamente papà: è nata oggi all’ospedale Di Venere, a Bari, la figlia avuta dalla relazione con la sua nuova compagna, Valeria Gentile, artista e fotografa monopolitana.

Il governatore pugliese, che compirà 66 anni a luglio, ha già avuto tre figli dalla sua ex moglie, Giovanni, Francesca e Pietro.

E dal 2021 è nonno di Enea, figlio del suo primogenito. A quanto si apprende èe Maria Antonietta il nome scelto per la bimba. Il governatore, secondo alcuni che lo hanno incontrato, è “felicissimo” per la piccola venuta alla luce oggi.

