ansa. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è diventato nuovamente papà: è nata oggi all’ospedale Di Venere, a Bari, la figlia avuta dalla relazione con la sua nuova compagna, Valeria Gentile, artista e fotografa monopolitana.
Il governatore pugliese, che compirà 66 anni a luglio, ha già avuto tre figli dalla sua ex moglie, Giovanni, Francesca e Pietro.
E dal 2021 è nonno di Enea, figlio del suo primogenito. A quanto si apprende èe Maria Antonietta il nome scelto per la bimba. Il governatore, secondo alcuni che lo hanno incontrato, è “felicissimo” per la piccola venuta alla luce oggi.
2 commenti su "Fiocco rosa per Emiliano, è nata la sua quarta figlia"
Apposto di pensare a queste cose si dovrebbe pensare più al fatto che sul Gargano si muore ancora per un assenza totale della sanità il nostro caro emiliano pensa solo ha fare ingrassare gli ospedali del barese che vergogna
grande, se continua così supererà anche Albano 🙂