CAPITALE // Lucera omaggia i talenti artistici con il Premio “Io sono Capitale di Puglia”
7 Settembre 2025 - ore  14:10

NAVIGLIO // Foggia, Rocco Naviglio. ‘Il cono è piccolo’ e insulta gelataia anche con frasi razziste
7 Settembre 2025 - ore  12:03

Home // Attualità // Fiocco rosa per Emiliano, è nata la sua quarta figlia

PAPA' EMILIANO Fiocco rosa per Emiliano, è nata la sua quarta figlia

Avuta dalla relazione con la sua nuova compagna, Valeria Gentile, artista e fotografa monopolitana.

Ondate di calore, stop ai rider nelle ore più calde: firmata l’ordinanza di Emiliano

ph Michele Emiliano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Settembre 2025
Attualità // Cronaca //

ansa. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è diventato nuovamente papà: è nata oggi all’ospedale Di Venere, a Bari, la figlia avuta dalla relazione con la sua nuova compagna, Valeria Gentile, artista e fotografa monopolitana.

Il governatore pugliese, che compirà 66 anni a luglio, ha già avuto tre figli dalla sua ex moglie, Giovanni, Francesca e Pietro.

E dal 2021 è nonno di Enea, figlio del suo primogenito. A quanto si apprende èe Maria Antonietta il nome scelto per la bimba. Il governatore, secondo alcuni che lo hanno incontrato, è “felicissimo” per la piccola venuta alla luce oggi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

2 commenti su "Fiocco rosa per Emiliano, è nata la sua quarta figlia"

  1. Apposto di pensare a queste cose si dovrebbe pensare più al fatto che sul Gargano si muore ancora per un assenza totale della sanità il nostro caro emiliano pensa solo ha fare ingrassare gli ospedali del barese che vergogna

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

