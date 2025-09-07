Edizione n° 5817

MATTINATA Fitofarmaci irrorati a Mattinata durante il passaggio di persone e auto: proteste di cittadini e turisti

"Non è accettabile che in piena stagione turistica si irrorino prodotti chimici in un’area frequentata da famiglie e bambini"

Michele Solatia
7 Settembre 2025
Mattinata – È accaduto venerdì 6 settembre in località Funni, uno dei punti più frequentati del litorale di Mattinata, meta abituale di residenti e visitatori. Nel tardo pomeriggio alcuni mezzi agricoli hanno effettuato un trattamento fitosanitario con l’ausilio di nebulizzatori, proprio mentre la zona era attraversata da automobili e pedoni. L’episodio non è passato inosservato e ha immediatamente sollevato malumori tra i presenti, che hanno espresso forti preoccupazioni per la salute e la sicurezza.

Diversi turisti hanno segnalato la situazione, lamentando di essersi trovati improvvisamente investiti dalla nube di prodotto senza alcuna preventiva informazione né delimitazione dell’area. Alcuni residenti hanno riferito di avere avuto difficoltà a respirare, mentre automobilisti di passaggio raccontano di aver guidato con scarsa visibilità a causa della nebbia chimica.

L’uso di fitofarmaci è disciplinato da precise norme nazionali e regionali che prevedono misure di sicurezza stringenti: dall’obbligo di effettuare i trattamenti in orari e condizioni meteorologiche adeguate, alla necessità di interdire il transito di persone e mezzi nelle zone interessate. A maggior ragione in prossimità di aree pubbliche e turistiche, dove il rischio di esposizione accidentale è più elevato.

A Mattinata, invece, la mancanza di segnalazioni preventive e di misure di contenimento ha alimentato la sensazione di incuria e improvvisazione. «Non è accettabile che in piena stagione turistica si irrorino prodotti chimici in un’area frequentata da famiglie e bambini senza alcun preavviso» ha dichiarato un gruppo di cittadini che ha chiesto chiarimenti.

  1. Bisogna chiamare i Carabinieri forestali immediatamente, segnalare l’accaduto e possibilmente riprendere l’azione con video e foto, probatorie. Sono azioni che possono avere ripercussionii gravi e quindi è giusto premunirsi per avanzare anche risarcimenti, ma soprattutto per permettere di sanzionare chi se ne frega delle regole. Non lascetevi intimorire e denunciate.

