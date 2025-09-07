Edizione n° 5817

BALLON D'ESSAI

CAPITALE // Lucera omaggia i talenti artistici con il Premio “Io sono Capitale di Puglia”
7 Settembre 2025 - ore  14:10

CALEMBOUR

NAVIGLIO // Foggia, Rocco Naviglio. ‘Il cono è piccolo’ e insulta gelataia anche con frasi razziste
7 Settembre 2025 - ore  12:03

Home // Manfredonia // Florian Lettl a StatoQuotidiano: “La mia nuova scultura si chiama Manfredonia, in omaggio alla bellezza della città sipontina”

LETTL Florian Lettl a StatoQuotidiano: “La mia nuova scultura si chiama Manfredonia, in omaggio alla bellezza della città sipontina”

Artista tedesco, noto per le sue opere surreali e le sue invenzioni artistiche che invitano a esplorare nuovi modi di percepire la realtà

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
7 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //
La mia nuova scultura si chiama Manfredonia, in omaggio alla bellezza della città sipontina“. Lo dice a StatoQuotidiano.it il dr. Florian Lettl, artista tedesco, nato ad Augsburg nel 1957, noto per le sue opere surreali e le sue invenzioni artistiche che invitano a esplorare nuovi modi di percepire la realtà.
È figlio del celebre pittore surrealista Wolfgang Lettl (1919–2008), che ha lasciato un’impronta significativa nella scena artistica tedesca con il suo stile unico e la vasta produzione artistica. Florian ha collaborato intensamente con il padre negli ultimi dieci anni della sua vita, contribuendo alla creazione di oltre 100 opere.

Florian Lettl è lo scultore dell’opera “Incontro al vertice, inaugurata lo scorso 4 agosto 2018 presso viale Miramare a Manfredonia, scultura ispirata a un’opera pittorica del padre Wolfgang. Come risaputo, la storia di Wolfgang Lettl è profondamente legata a quella della città di Manfredonia, una storia che ebbe inizio negli anni ‘70 quando, dopo aver acquistato un terreno nel golfo, il surrealista rimase totalmente  affascinato dal paesaggio sipontino che influenzò poi la sua produzione artistica, ispirato in particolar modo dalla luce che il Mezzogiorno offriva ai suoi occhi.

1 commenti su "Florian Lettl a StatoQuotidiano: “La mia nuova scultura si chiama Manfredonia, in omaggio alla bellezza della città sipontina”"

