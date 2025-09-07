Florian Lettl è lo scultore dell’opera “Incontro al vertice”, inaugurata lo scorso 4 agosto 2018 presso viale Miramare a Manfredonia, scultura ispirata a un’opera pittorica del padre Wolfgang. Come risaputo, la storia di Wolfgang Lettl è profondamente legata a quella della città di Manfredonia, una storia che ebbe inizio negli anni ‘70 quando, dopo aver acquistato un terreno nel golfo, il surrealista rimase totalmente affascinato dal paesaggio sipontino che influenzò poi la sua produzione artistica, ispirato in particolar modo dalla luce che il Mezzogiorno offriva ai suoi occhi.
LETTL Florian Lettl a StatoQuotidiano: “La mia nuova scultura si chiama Manfredonia, in omaggio alla bellezza della città sipontina”
Artista tedesco, noto per le sue opere surreali e le sue invenzioni artistiche che invitano a esplorare nuovi modi di percepire la realtà
“La mia nuova scultura si chiama Manfredonia, in omaggio alla bellezza della città sipontina“. Lo dice a StatoQuotidiano.it il dr. Florian Lettl, artista tedesco, nato ad Augsburg nel 1957, noto per le sue opere surreali e le sue invenzioni artistiche che invitano a esplorare nuovi modi di percepire la realtà.
È figlio del celebre pittore surrealista Wolfgang Lettl (1919–2008), che ha lasciato un’impronta significativa nella scena artistica tedesca con il suo stile unico e la vasta produzione artistica. Florian ha collaborato intensamente con il padre negli ultimi dieci anni della sua vita, contribuendo alla creazione di oltre 100 opere.
