CAPITALE // Lucera omaggia i talenti artistici con il Premio “Io sono Capitale di Puglia”
7 Settembre 2025 - ore  14:10

NAVIGLIO // Foggia, Rocco Naviglio. ‘Il cono è piccolo’ e insulta gelataia anche con frasi razziste
7 Settembre 2025 - ore  12:03

Foggia in apnea: il mercato non basta, serve una scossa. Crisi è già realtà: due sconfitte in tre gare

CRISI ROSSONERA Foggia in apnea: il mercato non basta, serve una scossa. Crisi è già realtà: due sconfitte in tre gare

La sconfitta di Giugliano lascia il Foggia con più domande che risposte

DELIO ROSSI, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
7 Settembre 2025
Cronaca

La sconfitta di Giugliano lascia il Foggia con più domande che risposte. Dopo tre giornate di campionato, il bilancio è impietoso: due sconfitte e una sola vittoria, per giunta risicata, contro il Sorrento. Il 1-0 subito ieri sul campo dei gialloblù di Cudini mette in evidenza tutte le fragilità di una squadra che, sulla carta, doveva ambire a posizioni più nobili.

Delio Rossi, reduce dalla partenza incerta della stagione e per questioni extracampo, aveva seriamente valutato l’idea di lasciare la panchina. Poi, tra pressioni, riflessioni e convinzioni personali, ha deciso di restare, almeno per il momento. Ma la fiducia dei tifosi è già sotto esame: la squadra appare lenta, prevedibile e incapace di sfruttare le occasioni create, con un reparto offensivo spesso sterile e poco incisivo.

Il mercato estivo, fino a oggi, sembra non aver dato le risposte sperate. I nuovi innesti faticano a trovare immediata continuità, mentre i punti deboli della rosa restano evidenti. La difesa, pur solida in alcuni frangenti, concede spazi che squadre come il Giugliano sanno sfruttare. A centrocampo manca equilibrio tra interdizione e costruzione, e in attacco si percepisce una certa improvvisazione nelle manovre offensive.

Il Foggia di Rossi deve reagire subito. Non basta il blasone della piazza, non basta la presenza di un tecnico navigato: il campionato è già iniziato e la classifica comincia a farsi pesante. Serve un’inversione di marcia decisa, con più carattere, concretezza sotto porta e forse qualche aggiustamento mirato sul mercato.

La squadra dovrà anche trovare dentro di sé la capacità di rispondere alle avversità, di rialzarsi dopo il ko di Giugliano, e di dimostrare che la stagione può ancora essere salvata. I tifosi, invece, restano con il fiato sospeso: la pazienza ha un limite, e le prime tre giornate hanno acceso campanelli d’allarme che non si possono ignorare.

Il Foggia deve decidere se essere protagonista o comprimario: il tempo per riflettere è breve, la pressione cresce e la Serie C non perdona chi sbaglia. Rossi lo sa, la squadra lo sa, e ora serve più di un semplice cambio di marcia: serve un segnale forte, immediato e concreto.

